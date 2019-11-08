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В России стало больше горных баранов 

News.ru 2 часа назад
В России стало больше горных баранов
Фото: News.ru
Численность популяции алтайского горного барана в трансграничной зоне России и Монголии за два года существенно увеличилась. Об этом проинформировали в российской подразделении Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Специалисты завершили учёт аргали — так называется этот вид животных — и насчитали 4841 особь. Это на 166 голов больше, чем в 2017 году. Причём, прирост на российской территории больше, чем на монгольской — 126 против 40.
Тем не менее, в целом часть популяции, обитающая на территории Монголии, всё равно остаётся больше — 3420 баранов, в то время как в РФ — только 1421. Тем не менее, специалисты считают тенденцию положительной.
Аргали считается одним из крупнейших в мире. Однако из-за массивных рогов самцы этого вида привлекают чрезмерное внимание браконьеров. Алтайский горный баран занесён в международную и в российскую Красные книги.
Ранее, как писал News.ru, Минприроды обновило стоимость всех животных в России. Лоси, барсуки и туры «подорожали» в 400 раз — до 267 млрд рублей.
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Теги:
Общество , Минприроды , Монголия
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