В России стало больше горных баранов

Численность популяции алтайского горного барана в трансграничной зоне России Монголии за два года существенно увеличилась. Об этом проинформировали в российской подразделении Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Специалисты завершили учёт аргали — так называется этот вид животных — и насчитали 4841 особь. Это на 166 голов больше, чем в 2017 году. Причём, прирост на российской территории больше, чем на монгольской — 126 против 40.

Тем не менее, в целом часть популяции, обитающая на территории Монголии, всё равно остаётся больше — 3420 баранов, в то время как в РФ — только 1421. Тем не менее, специалисты считают тенденцию положительной.

Аргали считается одним из крупнейших в мире. Однако из-за массивных рогов самцы этого вида привлекают чрезмерное внимание браконьеров. Алтайский горный баран занесён в международную и в российскую Красные книги.