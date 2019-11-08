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Сиреневый туман накрыл Тулу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Сиреневый туман накрыл российский город
Фото: кадр видео
Природоохранная прокуратура Тульской области начала проверку после появления в поселке Косая Гора городского округа Тулы облака сиреневого цвета с характерным запахом метана.
Ранее в соцсетях появились сообщения о сиреневом тумане рядом с Косогорским металлургическим заводом. На предприятие для взятия проб выезжали сотрудники природоохранной прокуратуры, также планируется провести забор новых проб завтра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на старшего помощника регионального прокурора Ирину Бацейкину.
По ее словам, пыль могла образоваться при выгрузке окатышей, содержащих железо. От самого завода комментариев не поступало. Видео с сиреневым облаком размещено в Instagram-аккаунте newtula.
Ранее были опубликованы фото реки в Москве, в которой появилась белая пена неизвестного происхождения.
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Комментарии10 
Теги:
Общество , Косогорский металлургический завод , Интерфакс , Тульская Область
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