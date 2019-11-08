Ж/д билеты в Крым вызвали ажиотаж

Более трех тысяч железнодорожных билетов продано с момента старта продаж утром 8 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора маршрута «Гранд Сервис Экспресс».

«Более трех тысяч билетов с материковой части России в Крым туда и обратно реализовано на данный момент», — сообщили в компании.

Продажи открылись в 8.00 мск, в 8.01 был куплен первый билет. За первые пять часов продаж разошлись более полутора тысяч билетов, по состоянию на 15.00 продажи достигли 2,5 тысяч билетов.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря. Стоимость билетов на поезд Москва — Симферополь начинается от 2900 рублей, билет по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь стоит от 3500 рублей.