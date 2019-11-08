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Билеты на поезда в Крым приобрели почти 2,5 тысячи пассажиров 

RT на русском 2 часа назад
Тысячи россиян захотели уехать в Крым поездом
Фото: РИА Новости
Билеты в Крым на поезда, которые проследуют по мосту через Керченский пролив, по состоянию на 15:00 мск приобрели 2484 человека по России.
«По состоянию на 15:00 мск, через кассы в Крыму продано 606 билетов на поезда, а в целом по стране 2484 билета. Кассы работают без сбоев, все в порядке», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» (КЖД).
Ранее сообщалось, что более 1,5 тыс. билетов реализовали за пять часов с начала их продаж на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым и обратно.
«Новый Севастополь» сообщал, что за два часа с момента начала продаж в кассах было куплено 32 билета на поезда, которые будут ходить через Керченский пролив.
Ожидается, что первый состав из Петербурга отправится 23 декабря в 14:00, из Москвы — 24 декабря в 23:45.
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Теги:
Общество , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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