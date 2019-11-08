54-летний россиянин полтора года шел пешком к своему знакомому

Абакан ( Бывший военный из Тюмени Андрей Шарашкин отправился в путешествие по России и пешком добрался из Москвы Республика Хакасия ), где остановился у своего сослуживца. Об этом он в пятницу, 8 ноября, рассказал в беседе с 19rus.info.

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Мужчина сообщил, что начал свой путь в июне прошлого года. Таким образом, менее чем за полтора года он преодолел около десяти тысяч километров, взяв с собой 35-килограммовый рюкзак с самым необходимым: палаткой, спальником, одеждой и продовольствием.

Маршрут Шарашкина пролегал, в частности, через Краснодарский край и Калмыкию. Цель путешествия россиянина — узнать историю страны, осмотреть ее достопримечательности, а по возвращении домой — выпустить несколько книг о том, что ему пришлось пережить в дороге.

В ближайшее время путешественник намерен продолжить путь и отправиться в Красноярск, а затем и во Владивосток. В общей сложности он планирует пройти пешком 43 тысячи километров.

11 октября сообщалось, что английский студент вышел прогуляться, чтобы избавиться от похмелья после вечеринки, и случайно прошел 800 миль (1287 километров). Стартовав из Честера, он дошел до города Пул, где сел на паром и добрался до французского портового города Шербур-Октевиль. После этого англичанин начал путешествовать по Франции, где побывал в городах Ренн, Анже, Сент, Бордо и других.