Раскол усиливается: РПЦ прекратит поминовение Александрии

Русская православная церковь перестанет упоминать патриарха Александрийского Феодора II в своих богослужениях из-за признания им созданной на Украине под началом властей так называемой «Православной церкви Украины», которую РПЦ не считает легитимной.

Как указал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале, известие о том, что Каир признал ПЦУ, было воспринято в Москве с тяжелым сердцем.

«Из Александрии пришла весьма печальная новость о решении патриарха Александрийского Феодора признать главу украинских раскольников Сергея Думенко («митрополита Епифания») и внести его имя в диптихи Александрийской церкви. Это делает невозможным поминовение патриарха Александрийского патриархом Московским и всея Руси», — уточнил представитель РПЦ.

Каноническая Украинская православная церковь также выразила сожаление в связи с решением египетской церкви признать новую церковь Украины, передает ТАСС.

«Чтобы священнослужитель добровольно поддержал раскол, нужен единственный фактор — чтобы этот человек был неверующий. Раз уж это произошло сегодня в Каире, очевидно, что на Феодора II было оказано сильнейшее давление извне.

Почти год он не признавал так называемую ПЦУ, и только теперь озвучил такое, мягко говоря, странное решение, не обосновав его никакими церковными канонами», — говорится в комментарии УПЦ.

На прошлой неделе стало известно, что патриарх Кирилл также прекратил упоминание имени главы Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II. Это произошло в ходе литургии в храме Христа Спасителя 3 ноября, передает НСН.

Накануне заявление о прекращении евхаристического общения РПЦ с главой Элладской церкви сделал руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он пояснил, что имя архиепископа Афинского вычеркивается из диптихов и не поминается в ходе богослужений. Причиной этого решения стало официальное признание главой Элладской церкви ПЦУ.

Интересно, что признание ПЦУ Афинами было сделано после визита в Грецию главы Госдепартамента Соединенных Штатов Майкл Помпео . В свете происходящего министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, поддерживая ПЦУ, в том числе создавая условия для обсуждения ситуации вокруг нее, США продвигают раскол во всем православном мире.

«Как я понимаю, с этой же целью американские дипломаты ездили на святую гору Афон», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Дипломат также напомнил: Епифаний ранее публично заявлял, что его структуру было бы невозможным создать без поддержки Вашингтона.

«И сейчас становится очевидным, что США не хотят ограничиваться тем, что уже было сделано, и пытаются продвигать раскол в православном мире в целом», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

В декабре прошлого года в Киеве состоялся так называемый «объединительный собор», в нем приняли участие две непризнанные религиозные структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь.

В результате этого мероприятия была создана «Православная церковь Украины». Ее патриархом стал Епифаний (Думенко).

После этого Константинопольский патриархат выдал ПЦУ томос об «автокефалии».

Позднее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не было на украинской территории и в настоящее время нет.

«Так называемый «Патриархат Киева» не существует и никогда не существовал», — заявил Варфоломей.