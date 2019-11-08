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Чубайс назвал советских людей лентяями 

Рамблер 35 минут назад
Чубайс назвал советских людей лентяями
Фото: РИА Новости
Экс-министр финансов России, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что многие жители СССР считали работу занятием «для идиотов». Об этом он рассказал в фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», фильм опубликован на YouTube-канале «Редакция».
«Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила», — привел он одну из поговорок того времени.
Чубайс отметил, что такой подход начался с крестьянства. Крестьяне были демотивированы колхозами, получали гораздо меньше работников заводов и не имели на руках документов, позволяющих им уехать и получить прописку.
По мнению Чубайса, когда наступил «брежневский застой», вся страна, «за исключением нескольких сотен тысяч идиотов», понимала, что государство выстроено на лжи.
«Ты включаешь «Утреннюю зорьку» для пионеров, слушаешь бодрый голос: «Дети, собирайтесь в школу, у вас будет сегодня утренний субботник». Какой на хрен субботник? Приходишь на работу, тебе сообщают, что у тебя сегодня занятие по марксизму-ленинизму, на котором ты должен рассказать о борьбе в партии с правым уклоном. Если рассказал плохо, это может не очень хорошо отразиться на твоем будущем», — вспомнил Чубайс.
Голоса советских дикторов программы «Время» он назвал омерзительными, отметив, что дикторы рассказывали об успехах страны, когда в магазинах была гнилая капуста.
Как сообщал «Рамблер», ранее журналист Владимир Познер заявил, что советские времена повлияли на людей плохо, а советский человек был «своего рода уродом», который «говорил одно, а думал другое». По его мнению, сначала люди верили в благие намерения советских властей, ездили на целинные земли и строили БАМ, но затем поняли, что их обманывают, и стали циниками.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Владимир Познер , Анатолий Чубайс , Алексей Пивоваров , Роснано
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