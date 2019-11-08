Чубайс назвал советских людей лентяями

«Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила», — привел он одну из поговорок того времени.

Чубайс отметил, что такой подход начался с крестьянства. Крестьяне были демотивированы колхозами, получали гораздо меньше работников заводов и не имели на руках документов, позволяющих им уехать и получить прописку.

По мнению Чубайса, когда наступил «брежневский застой», вся страна, «за исключением нескольких сотен тысяч идиотов», понимала, что государство выстроено на лжи.

«Ты включаешь «Утреннюю зорьку» для пионеров, слушаешь бодрый голос: «Дети, собирайтесь в школу, у вас будет сегодня утренний субботник». Какой на хрен субботник? Приходишь на работу, тебе сообщают, что у тебя сегодня занятие по марксизму-ленинизму, на котором ты должен рассказать о борьбе в партии с правым уклоном. Если рассказал плохо, это может не очень хорошо отразиться на твоем будущем», — вспомнил Чубайс.

Голоса советских дикторов программы «Время» он назвал омерзительными, отметив, что дикторы рассказывали об успехах страны, когда в магазинах была гнилая капуста.