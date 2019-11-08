Менее половины россиян чувствуют себя в безопасности

Меньше половины россиян чувствуют себя безопасно на улице ночью

Как отмечается, 31% жителей страны, напротив, чувствуют себя комфортно с наступлением сумерек.

89% респондентов уверены в своей безопасности в светлое время суток.

При этом 34% опрошенных считают, что сейчас находится на улице одному более безопасно, чем 10-15 лет назад. 28% придерживаются мнения, что за эти годы ничего не изменилось, 31% — в России стало менее безопасно.

При этом 10% жителей страны назвали причиной отсутствие освещения, а 5% признались, что дискомфорт связан с высоким уровнем преступности.

Опрос "ФОМнибус" проводился с 2 по 3 ноября в 104 населенных пунктах 53 субъектов России среди 1,5 тысяч человек.