Кремль оценил вероятность запрета «Википедии»

Кремль прокомментировал вероятность запрета «Википедии»

Президент Владимир Путин , говоря о «Википедии», имел в виду отсутствие гарантий достоверности размещенной там информации, но о запретах к доступу или ограничениях работы ресурса речи не идет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Песков заявил, что «Википедия» — «это уважаемый, популярный ресурс, самообновляемый», передает РИА «Новости».

Говоря об этом ресурсе, Владимир Путин имел в виду, что «все-таки информация, опубликованная в „Википедии“ и регулярно обновляемая (…) — она никем не гарантируется».

«Никем не гарантируется ее правильность и достоверность. И как раз президент и говорил о том, что надо сделать доступным гарантированный, с точки зрения достоверности, источник энциклопедических знаний, а это «Большая Российская энциклопедия». Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к «Википедии» нет, и речи быть не может», — пояснил он.

Ранее стало известно, что российский аналог «Википедии» будет представлен в Уфе 21 ноября.

До этого сообщалось, что Путин на заседании Совета по русскому языку заявил: «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде.