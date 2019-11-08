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Кремль прокомментировал вероятность запрета «Википедии» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 39 минут назад
Кремль оценил вероятность запрета «Википедии»
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин, говоря о «Википедии», имел в виду отсутствие гарантий достоверности размещенной там информации, но о запретах к доступу или ограничениях работы ресурса речи не идет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «Википедия» — «это уважаемый, популярный ресурс, самообновляемый», передает РИА «Новости».
Говоря об этом ресурсе, Владимир Путин имел в виду, что «все-таки информация, опубликованная в „Википедии“ и регулярно обновляемая (…) — она никем не гарантируется».
«Никем не гарантируется ее правильность и достоверность. И как раз президент и говорил о том, что надо сделать доступным гарантированный, с точки зрения достоверности, источник энциклопедических знаний, а это «Большая Российская энциклопедия». Ни о каких запретах, каких-то препятствиях к доступу к «Википедии» нет, и речи быть не может», — пояснил он.
Ранее стало известно, что российский аналог «Википедии» будет представлен в Уфе 21 ноября.
До этого сообщалось, что Путин на заседании Совета по русскому языку заявил: «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде.
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Теги:
Общество , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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