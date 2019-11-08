Слова Путина о врачебных ошибках объяснили

Песков: об усилении в целом ответственности врачей за ошибки нет и речи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что дискуссия о возможности усиления ответственности врачей за ошибки возникла из-за выдернутых из контекста высказываний главы государства.

"Как о таковой ответственности за врачебные ошибки, о каком-то там усилении ответственности и ужесточении речь не шла и не могла идти, это очень важно понимать", — заявил журналистам в пятницу представитель Кремля.

На прошлой неделе Путин провел встречу с общественностью в Светлогорске, на которой обсуждались проблемы развития здравоохранения. По мнению Пескова, развернувшаяся после этого дискуссия об ответственности врачей за ошибки была основана на том, что "явно было совершенно выдернуто из контекста [высказывание Путина]".

"Не идет речи о каком-то усилении ответственности за врачебные ошибки, это не так, и это следует, собственно, из слов президента, которые можно при желании перечитать на сайте президента", — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что "президент говорил исключительно о необходимости ответственности за врачебные ошибки при злоупотреблениях в определении инвалидности, только об этом".