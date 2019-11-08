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Песков: об усилении в целом ответственности врачей за ошибки нет и речи 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Слова Путина о врачебных ошибках объяснили
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что дискуссия о возможности усиления ответственности врачей за ошибки возникла из-за выдернутых из контекста высказываний главы государства.
"Как о таковой ответственности за врачебные ошибки, о каком-то там усилении ответственности и ужесточении речь не шла и не могла идти, это очень важно понимать", — заявил журналистам в пятницу представитель Кремля.
На прошлой неделе Путин провел встречу с общественностью в Светлогорске, на которой обсуждались проблемы развития здравоохранения. По мнению Пескова, развернувшаяся после этого дискуссия об ответственности врачей за ошибки была основана на том, что "явно было совершенно выдернуто из контекста [высказывание Путина]".
"Не идет речи о каком-то усилении ответственности за врачебные ошибки, это не так, и это следует, собственно, из слов президента, которые можно при желании перечитать на сайте президента", — подчеркнул представитель Кремля.
Он отметил, что "президент говорил исключительно о необходимости ответственности за врачебные ошибки при злоупотреблениях в определении инвалидности, только об этом".
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Теги:
Общество , Дмитрий Песков
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