Решилась судьба детей из детского сада в Нарьян-Маре

Как сообщал «Рамблер», 31 октября в Нарьян-Маре мужчина зашел на территорию детского сада и убил шестилетнего ребенка во время тихого часа. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, заявив, что за день до нападения употреблял алкоголь.

«Один ребенок из этой группы перешел в детсад «Ромашка», четыре перешли внутри сада «Сказка» в соседнюю группу, а 15 детей переведены по желанию родителей с понедельника в другой детсад — «Семицветик»», — пояснил агентству представитель департамента образования.

По данным ведомства, группа, где произошла трагедия, будет закрыта минимум до конца года, там планируется сделать ремонт и полностью сменить интерьер.