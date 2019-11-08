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Решилась судьба детей из детского сада в Нарьян-Маре 

Рамблер + ещё 8 39 минут назад
Решилась судьба детей из детского сада в Нарьян-Маре
Фото: Администрация Ненецкого автономного округа
Большинство детей из группы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре, где был убит ребенок, переведены в другие образовательные учреждения. Об этом РИА Новости заявили в департаменте образования Ненецкого автономного округа.
Как сообщал «Рамблер», 31 октября в Нарьян-Маре мужчина зашел на территорию детского сада и убил шестилетнего ребенка во время тихого часа. В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, заявив, что за день до нападения употреблял алкоголь.
«Один ребенок из этой группы перешел в детсад «Ромашка», четыре перешли внутри сада «Сказка» в соседнюю группу, а 15 детей переведены по желанию родителей с понедельника в другой детсад — «Семицветик»», — пояснил агентству представитель департамента образования.
По данным ведомства, группа, где произошла трагедия, будет закрыта минимум до конца года, там планируется сделать ремонт и полностью сменить интерьер.
Помимо дела об убийстве, Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и против сотрудников и охраны детского сада. После убийства ребенка со своих постов ушли глава департамента образования Ненецкого автономного округа и заведующая детсадом.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , СКР , РИА Новости , Нарьян-Мар , Ненецкий Автономный Округ
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