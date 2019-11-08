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Стало известно, что над россиянами жестоко издевались 

Рамблер 38 минут назад
Стало известно, что над россиянами жестоко издевались
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера провела социологический опрос, задав россиянам вопрос: «Над вами когда-нибудь жестоко издевались?».
По результатам данного исследования выяснилось, что 54% опрошенных не подвергались издевательствам со стороны кого-либо, когда как 23% проголосовавших становились жертвами издевательств в армии.
17% россиян тоже становились жертвами актов умышленного причинения вреда, но в школе.
3% опрошенных проходили через это на работе.
И 3% проголосовавших ответили, что над ними издевались дома близкие им люди.
Всего в опросе приняли участие 9155 человек.
Срочник Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь в воинской части в Забайкалье, будет отправлен в декабре в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил ТАСС его отец Салим Шамсутдинов. В результате стрельбы погибли восемь человек, двое были тяжело ранены.
Напомним, рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам 20 октября в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона в Забайкальском крае. Солдата-срочника задержали и арестовали до 27 декабря по делу об убийстве (ст. 105 УК РФ). Позднее господин Шамсутдинов назвал причиной стрельбы неуставные отношения и угрозы изнасилования. В Минобороны назвали абсолютной ложью заявление рядового. Источники «Ъ» также говорили о неуставных отношениях в части.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Общество , Министерство обороны , Газета "Коммерсантъ" , ИТАР-ТАСС
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