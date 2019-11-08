Стало известно, что над россиянами жестоко издевались

Аналитическая служба Рамблера провела социологический опрос, задав россиянам вопрос: «Над вами когда-нибудь жестоко издевались?».

По результатам данного исследования выяснилось, что 54% опрошенных не подвергались издевательствам со стороны кого-либо, когда как 23% проголосовавших становились жертвами издевательств в армии.

17% россиян тоже становились жертвами актов умышленного причинения вреда, но в школе.

3% опрошенных проходили через это на работе.

И 3% проголосовавших ответили, что над ними издевались дома близкие им люди.

Всего в опросе приняли участие 9155 человек.

Срочник Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь в воинской части в Забайкалье, будет отправлен в декабре в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил ТАСС его отец Салим Шамсутдинов. В результате стрельбы погибли восемь человек, двое были тяжело ранены.