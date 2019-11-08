Умер козел Тимур

Козел Тимур умер, сказано на сайте Приморского сафари-парка, в котором он жил.

В публикации за подписью опекуна Тимура Эльвиры Головиной сообщается, что при жизни козел содержался в отличных условиях; что за его здоровьем следили врачи парка и личный врач; что, несмотря на это, он скончался 5 ноября.

Кроме того, Головина рассказала, что урна с прахом Тимура будет захоронена с почестями, а в том месте, где это произойдет, в будущем будет установлена скульптура Тимура из бронзы.

«Большая просьба ко всем отнестись к этой информации с пониманием», — добавила опекун козла.

Тимур был домашним козлом. Ему было пять лет. Он прославился, как сообщал «Рамблер», в 2015 году, когда в Приморском сафари-парке был отдан на съедение амурскому тигру Амуру, но дал отпор и съеден не был — вероятно, потому, что тигр был сыт. После этого и до начала 2016-го Амур и Тимур жили в одном вольере. История их дружбы широко освещалась средствами массовой информации.