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Умер козел Тимур 

Рамблер + ещё 18 29 минут назад
Козел Тимур умер, сказано на сайте Приморского сафари-парка, в котором он жил.
В публикации за подписью опекуна Тимура Эльвиры Головиной сообщается, что при жизни козел содержался в отличных условиях; что за его здоровьем следили врачи парка и личный врач; что, несмотря на это, он скончался 5 ноября.
Кроме того, Головина рассказала, что урна с прахом Тимура будет захоронена с почестями, а в том месте, где это произойдет, в будущем будет установлена скульптура Тимура из бронзы.
«Большая просьба ко всем отнестись к этой информации с пониманием», — добавила опекун козла.
Тимур был домашним козлом. Ему было пять лет. Он прославился, как сообщал «Рамблер», в 2015 году, когда в Приморском сафари-парке был отдан на съедение амурскому тигру Амуру, но дал отпор и съеден не был — вероятно, потому, что тигр был сыт. После этого и до начала 2016-го Амур и Тимур жили в одном вольере. История их дружбы широко освещалась средствами массовой информации.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Видео
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