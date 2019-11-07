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Писатель Проханов предложил оправдать сталинские репрессии 

Рамблер 41 минуту назад
Известный писатель предложил оправдать сталинские репрессии
Фото: РИА Новости
Российский писатель Александр Проханов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал сталинские репрессии «прекрасными» и «великолепными».
В ходе интервью Проханов высказал мысль, что вся советская Россия была задумана как сила, которая остановит фашизм.
«И России, именно советской, сталинской России, было предназначено остановить это зло. И это было сделано чудовищными средствами, но других не было — ад ведь не побеждается…», — заявил писатель.
По его словам, даже сталинские репрессии работали на будущую победу в войне с фашистами.
«Давайте оправдаем репрессии. Они же прекрасны, правда? Они великолепны, и вы тоже за это», — обратился он к ведущему Александру Плющеву.
Писатель рассказал, что недавно побывал на Колыме и видел места, где были этапы.
«Они добывали золото. Они добывали золото, и из этого золота не делали ожерелий, не делали часов за 200 тысяч долларов, которые носят на запястьях наши… Из них не делали коронки. Это золото шло на покупку заводов, инженеров, технологий. Это было тоже золото победы. И поэтому эти мученики, мученики Колымы, они в своем абсолютно неестественном, трагичном бытие опять работали на 45-й год», — сказал Проханов.
Александр Проханов — автор книг «Дерево в центре Кабула», «Вечный город», «Крейсерова соната», «Господин Гексоген» и др.
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Комментарии164 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Александр Плющев , Александр Проханов , Эхо Москвы
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