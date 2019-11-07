Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа стоимость билетов на поезд в Крым 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 39 28 минут назад
Названа стоимость билетов на поезд в Крым
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Билет на поезд из Москвы в Симферополь будет стоить от 2 тыс. 966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь — от 3 тыс. 500 рублей
Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», передает ТАСС.
«При определении стоимости применяется динамическое ценообразование, стоимость билетов может варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов. Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2 тыс. 966 рублей, проезд в СВ стоит от 9 тыс. 952 рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте — от 3 тыс. 500 рублей, в купе — от 3 тыс. 906 рублей», — пояснили в компании.
Ранее стало известно, что продажа билетов на пассажирские поезда в Крым начнется 8 ноября.
Видео дня. 90-летний ученый оказался рецидивистом: ловил на коноплю
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Глава Комитета солдатских матерей опровергла свою отставку Глава Комитета солдатских матерей опровергла свою отставку Богомолов вспомнил об уроках Табакова «идти сквозь плевки» после инцидента на премьере Богомолов вспомнил об уроках Табакова «идти сквозь плевки» после инцидента на премьере Заслуженный артист России умер после спектакля Заслуженный артист России умер после спектакля 
Теги:
Общество , Москва , Республика Крым , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лопнули нервы»: Мать солдата объяснила бойню в Забайкалье
«Лопнули нервы»: Мать солдата объяснила бойню в Забайкалье 50
«Юра, мы тебя любим»: Малахов обратился к Дудю
«Юра, мы тебя любим»: Малахов обратился к Дудю 6
В США оценили все супероружие России
В США оценили все супероружие России 23
Соловьев не ответит за «мразь»
Соловьев не ответит за «мразь» 116
В США признали принадлежность Крыма России
В США признали принадлежность Крыма России 37
Видео
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Пока вы не уснули: Россия нашла способ лишить США авианосцев
13:10
Пока вы не уснули: Россия нашла способ лишить США авианосцев
В мире
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
01:40
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение