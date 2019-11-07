Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Идти сквозь плевки»: Богомолов вспомнил уроки Табакова 

Рамблер 1 час назад
«Идти сквозь плевки»: Богомолов вспомнил уроки Табакова
Фото: @konbog75
Художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов поблагодарил покойного худрука МХТ имени Чехова Олега Табакова после инцидента на премьере спектакля «Норма» за то, что тот учил его «делать дело и идти сквозь плевки».
Накануне состоялась первая премьера театра на Малой Бронной с момента вступления Богомолова в должность худрука. На сцене Дворца на Яузе был показан спектакль «Норма», поставленный режиссером Максимом Диденко по роману Владимира Сорокина. Во время спектакля неизвестные устроили провокацию, попытавшись сорвать действие. Богомолову пришлось выйти на сцену, чтобы лично успокоить зрителей.
После премьеры Богомолов опубликовал в Instagram запись, посвященную Олегу Табакову. Он отметил, что для него наступило время, когда его «уже не защищает большой великий и добрый человек», и приходится самому вставать у руля и говорить: «всем сохранять спокойствие».
Богомолов поблагодарил Табакова за то, что тот научил его «делать дело и идти сквозь плевки, брань, зависть и мелочность».
«Идти сквозь, зная цель и помня об ответственности за будущее, за прошлое, за младших, за старших, и главное, за талантливых. Словом, за всех, кому ты можешь дать своё тепло, защиту и энергию», — добавил режиссер.
Видео дня. 90-летний ученый оказался рецидивистом: ловил на коноплю
Комментарии1 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Владимир Сорокин , Константин Богомолов , Максим Диденко , Олег Табаков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лопнули нервы»: Мать солдата объяснила бойню в Забайкалье
«Лопнули нервы»: Мать солдата объяснила бойню в Забайкалье 21
«Юра, мы тебя любим»: Малахов обратился к Дудю
«Юра, мы тебя любим»: Малахов обратился к Дудю 3
В США оценили все супероружие России
В США оценили все супероружие России 21
Соловьев не ответит за «мразь»
Соловьев не ответит за «мразь» 80
В США признали принадлежность Крыма России
В США признали принадлежность Крыма России 32
Видео
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
01:40
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение