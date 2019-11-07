«Идти сквозь плевки»: Богомолов вспомнил уроки Табакова

Художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов поблагодарил покойного худрука МХТ имени Чехова Олега Табакова после инцидента на премьере спектакля «Норма» за то, что тот учил его «делать дело и идти сквозь плевки».

Накануне состоялась первая премьера театра на Малой Бронной с момента вступления Богомолова в должность худрука. На сцене Дворца на Яузе был показан спектакль «Норма», поставленный режиссером Максимом Диденко по роману Владимира Сорокина . Во время спектакля неизвестные устроили провокацию, попытавшись сорвать действие. Богомолову пришлось выйти на сцену, чтобы лично успокоить зрителей.

После премьеры Богомолов опубликовал в Instagram запись, посвященную Олегу Табакову. Он отметил, что для него наступило время, когда его «уже не защищает большой великий и добрый человек», и приходится самому вставать у руля и говорить: «всем сохранять спокойствие».

Богомолов поблагодарил Табакова за то, что тот научил его «делать дело и идти сквозь плевки, брань, зависть и мелочность».

«Идти сквозь, зная цель и помня об ответственности за будущее, за прошлое, за младших, за старших, и главное, за талантливых. Словом, за всех, кому ты можешь дать своё тепло, защиту и энергию», — добавил режиссер.