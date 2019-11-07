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Участник шоу Real Talk сообщил о гомофобной травле и попытке нападения 

ИД «Собеседник» 56 минут назад
Участник Real Talk сообщил о гомофобной травле
Фото: Instagram
Максим Панкратов, который отвечал на вопросы детей о гомосексуальности в Youtube-шоу Real Talk, рассказал сайту «МБХ медиа» о том, что начал получать угрозы в своем «Инстаграме». Также его начали узнавать на улице и бросать в его адрес гомофобные ругательства.
В конце октября после обращения депутата Госдумы и телеведущего Петра Толстого в отношении создателей шоу было возбуждено административное дело о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. 2 ноября ситуацией заинтересовался Следственный комитет, который возбудил дело о сексуальном насилии. По мнению следствия, беседы в шоу были направлены «на вызывание сексуального возбуждения у потерпевших».
Также на основного спикера шоу попытались напасть, когда он возвращался домой поздно вечером. «Не знаю, кто это был. Слава богу, я успел убежать, — заявил Максим Панкратов. — Я не понимаю, чем вызван такой негатив. С детьми о сексе я даже не разговаривал. Жаль, что удалили наше видео. Если бы народ только смог его увидеть, все бы поняли, что там нет никаких насильственных действий — все безобидно, на детском уровне».
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Теги:
Общество , Петр Толстой , Госдума , СКР
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