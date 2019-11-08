Поколению миллениалов предрекли быструю смерть

Миллениалам предрекли быструю смерть

Поколению миллениалов (рождены в 1986-1996 годах) грозят бедность, болезни и скорая смерть. Об этом сообщает Vice со ссылкой на отчет ассоциации Blue Cross Blue Shield («Синий крест и синий щит»), объединяющей более 30 организаций медицинского страхования США

Как отмечает автор материала Vice, используя собственные новые данные и результаты предыдущих исследований в области здравоохранения, Blue Cross Blue Shield предсказала, что миллениалы столкнутся с тройной угрозы стать более больными, более сломленными и умереть в более раннем возрасте, чем предыдущее поколение, — поколение X (по разным версиям, люди, рожденные в 1965-1979 или 1961-1981 годах)

«Мои собратья-миллениалы по сути предсказывали этот самый результат годами, но без всяких причудливых данных, регулярно шутя, что наши родители переживут нас. Оказывается… Мы все время были правы!» — написал автор статьи.

В отчете Blue Cross Blue Shield упоминаются два возможных варианта развития событий: базовый прогноз, который реализуется, если миллениалам каким-то образом удастся исправить ситуацию; и гораздо более пугающий неблагоприятный прогноз, который воплотится, если все будет идти «по нынешнему гибельному пути».

Согласно неблагоприятному прогнозу, миллениалы могут ожидать как минимум 40-процентного увеличения смертности по сравнению с представителями поколения X в том же возрасте. Также американцы-миллениалы могут потратить на здравоохранение на треть больше, чем предыдущее поколение: около 4500 долларов (более 286 тысяч рублей) в год.

Также исследователи сочли миллениалов «менее способными внести свой вклад» в рынок труда США. Это поколение будет больше болеть, поэтому оно будет хуже в работе, так как люди с проблемами со здоровьем менее продуктивны.

Аналитики рассказали о «шоке миллениалов» — феномене, который они сравнивают с войной во Вьетнаме и кризисом ВИЧ / СПИДа. По мнению экспертов, основные различия между поколениями могут быть объяснены быстро растущими проблемами «поведенческого здоровья» или такими вещами, как депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также наркозависимость. Между 2014-м и 2017 годами показатели депрессии и гиперактивности увеличились на 30 процентов среди миллениалов. По сравнению с поколением Х, миллениалы 30-39 лет реже умирают от «скучных старых болезней», таких как заболевания сердца и рак, но чаще уходят из жизни из-за случайной передозировки, самоубийства и убийства.

С физической точки зрения миллениалы здоровее, чем их предшественники, но статистически это не имеет значения. Пока миллениалы пьют заменяющие пищу сойленты, участвуют в велогонках, совершают по десять тысяч шагов в день и относятся к сахару как к яду, им все равно удается впадать в депрессию, заедать беды веществами, которые могут (и будут) убивать их, и страдать от высокой тревожности. А высокие траты на здоровье только увеличат их стресс.