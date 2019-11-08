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Миллениалам предрекли быструю смерть 

Рамблер + ещё 9 16 минут назад
Поколению миллениалов предрекли быструю смерть
Фото: РИА Новости
Поколению миллениалов (рождены в 1986-1996 годах) грозят бедность, болезни и скорая смерть. Об этом сообщает Vice со ссылкой на отчет ассоциации Blue Cross Blue Shield («Синий крест и синий щит»), объединяющей более 30 организаций медицинского страхования США.
Как отмечает автор материала Vice, используя собственные новые данные и результаты предыдущих исследований в области здравоохранения, Blue Cross Blue Shield предсказала, что миллениалы столкнутся с тройной угрозы стать более больными, более сломленными и умереть в более раннем возрасте, чем предыдущее поколение, — поколение X (по разным версиям, люди, рожденные в 1965-1979 или 1961-1981 годах)
«Мои собратья-миллениалы по сути предсказывали этот самый результат годами, но без всяких причудливых данных, регулярно шутя, что наши родители переживут нас. Оказывается… Мы все время были правы!» — написал автор статьи.
В отчете Blue Cross Blue Shield упоминаются два возможных варианта развития событий: базовый прогноз, который реализуется, если миллениалам каким-то образом удастся исправить ситуацию; и гораздо более пугающий неблагоприятный прогноз, который воплотится, если все будет идти «по нынешнему гибельному пути».
Согласно неблагоприятному прогнозу, миллениалы могут ожидать как минимум 40-процентного увеличения смертности по сравнению с представителями поколения X в том же возрасте. Также американцы-миллениалы могут потратить на здравоохранение на треть больше, чем предыдущее поколение: около 4500 долларов (более 286 тысяч рублей) в год.
Также исследователи сочли миллениалов «менее способными внести свой вклад» в рынок труда США. Это поколение будет больше болеть, поэтому оно будет хуже в работе, так как люди с проблемами со здоровьем менее продуктивны.
Аналитики рассказали о «шоке миллениалов» — феномене, который они сравнивают с войной во Вьетнаме и кризисом ВИЧ / СПИДа. По мнению экспертов, основные различия между поколениями могут быть объяснены быстро растущими проблемами «поведенческого здоровья» или такими вещами, как депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также наркозависимость. Между 2014-м и 2017 годами показатели депрессии и гиперактивности увеличились на 30 процентов среди миллениалов. По сравнению с поколением Х, миллениалы 30-39 лет реже умирают от «скучных старых болезней», таких как заболевания сердца и рак, но чаще уходят из жизни из-за случайной передозировки, самоубийства и убийства.
С физической точки зрения миллениалы здоровее, чем их предшественники, но статистически это не имеет значения. Пока миллениалы пьют заменяющие пищу сойленты, участвуют в велогонках, совершают по десять тысяч шагов в день и относятся к сахару как к яду, им все равно удается впадать в депрессию, заедать беды веществами, которые могут (и будут) убивать их, и страдать от высокой тревожности. А высокие траты на здоровье только увеличат их стресс.
Как сообщал «Рамблер», ранее Центробанк России связал образ жизни миллениалов с подрывом устойчивости нынешней пенсионной системы. В прогнозе направлений развития финансового рынка РФ в 2019-2021 годах отмечалось, что россияне, рожденные в 1980-2000 годах, умеют копить деньги, но не думают о долгосрочной перспективе, предпочитая тратить их на «получение качественных впечатлений».
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Другое , Социология , Центральный банк России , США
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