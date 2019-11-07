Майкл Чарльз Рокфеллер приедет в Россию

Во всем мире Майкл Чарльз Рокфеллер известен как филантроп и успешный бизнесмен, основатель и владелец компании Rockefeller & Couts International. Он является инициатором и главой целого ряда благотворительных проектов, связанных с защитой окружающей среды и разработкой принципиально новых с точки зрения экологии технологий в сфере строительства.

В России молодой Рокфеллер участвует в проекте по защите озера Байкал, которое впервые посетил несколько лет назад.

На форуме устойчивого развития «Общее будущее» Майкл Чарльз выступит хедлайнером на панельной дискуссии, посвященной двум из семнадцати ключевых целей устойчивого развития, — «Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление экосистемами», а также на завершающем форум Планерном заседании.