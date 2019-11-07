России грозит риск сокращения числа населения

В Счетной палате рассказали о рисках сокращения числа россиян

Счетная палата опубликовала доклад, согласно которому Россия может не достичь цели устойчивого естественного роста численности населения.

Согласно данным, с начала 2019 года численность россиян уменьшилась на более 52 тыс. человек. По итогам 1 сентября 2019 года этот показатель по России составил 146,7 млн человек.

Уточняется, что миграционный прирост только на 76% компенсировал убыл населения.

По сравнению с 2018 годом в России в период с января по август родилось на 83,8 тыс. человек меньше в 2019 году. Число умерших также снизилось на 33,7 тысяч.