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В Счетной палате рассказали о рисках сокращения числа россиян 

Газета.Ru + ещё 17 50 минут назад
России грозит риск сокращения числа населения
Фото: Depositphotos
Счетная палата опубликовала доклад, согласно которому Россия может не достичь цели устойчивого естественного роста численности населения.
Согласно данным, с начала 2019 года численность россиян уменьшилась на более 52 тыс. человек. По итогам 1 сентября 2019 года этот показатель по России составил 146,7 млн человек.
Уточняется, что миграционный прирост только на 76% компенсировал убыл населения.
По сравнению с 2018 годом в России в период с января по август родилось на 83,8 тыс. человек меньше в 2019 году. Число умерших также снизилось на 33,7 тысяч.
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Теги:
Общество , Другое , Социология , Счетная палата
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