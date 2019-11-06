Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умер Виталий Жигалин

Самаре скончался актер Виталий Жигалин , получивший известность благодаря ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». О смерти артиста сообщил Самарский академический театр имени Горького на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, 47-летний Виталий Жигалин скончался 5 ноября после продолжительной болезни. При этом причина смерти не указывается.

«Он запомнится как импульсивный и харизматичный актёр, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и человек с сильным волевым характером», — подчеркивается в сообщении.

В театре также сообщили, что гражданская панихида пройдет с 11.00 8 ноября в помещении Дома Актера.

По данным РИА Новости, Виталий Жигалин снимался в телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Тайны следствия». Всего на счету артиста 19 экранных работ.