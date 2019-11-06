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Умер Виталий Жигалин 

Рамблер 13 минут назад
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Фото: www.kino-teatr.ru
В Самаре скончался актер Виталий Жигалин, получивший известность благодаря ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». О смерти артиста сообщил Самарский академический театр имени Горького на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению, 47-летний Виталий Жигалин скончался 5 ноября после продолжительной болезни. При этом причина смерти не указывается.
«Он запомнится как импульсивный и харизматичный актёр, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и человек с сильным волевым характером», — подчеркивается в сообщении.
В театре также сообщили, что гражданская панихида пройдет с 11.00 8 ноября в помещении Дома Актера.
По данным РИА Новости, Виталий Жигалин снимался в телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Тайны следствия». Всего на счету артиста 19 экранных работ.
«Рамблер» писал, что ранее скончалась актриса Зинаида Славина. Народная артистка РСФСР была известна по ролям в фильмах «Нос», «Иван да Марья», «Мартин Иден», «Четвертый», «Егор Булычов и другие» и «Происшествие, которого никто не заметил»
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Виталий Жигалин , Зинаида Славина ,