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Тринадцать белух из «китовой тюрьмы» погрузили на судно 

РИА Новости 1 час назад
Тринадцать белух из «китовой тюрьмы» погрузили на судно
Фото: РИА Новости
Специалисты с утра среды погрузили на судно 13 белух из "китовой тюрьмы" в Приморье для выпуска, сообщил РИА Новости эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.
Последнюю партию белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье, повезут на двух судах к месту выпуска в Японском море. Погрузка началась во вторник утром, всего на судно поместили 6 животных. К вечеру вторника погрузку приостановили из-за усилившегося ветра, в среду утром ее возобновили.
"По нашим данным, погрузили сначала 5 белух, потом еще 8. Понтон, из которых их грузили, еще стоит у судна. Ожидается, что позже подойдет еще один понтон с белухами, и погрузка продолжится. Пока временное затишье", — сказал Таргулян.
По данным ученых, погода для работ благоприятная, ветер минимальный, волны практически нет.
"Понтон, который был подведен рано утром к НИС "Профессор Кагановский" с 13 белухами, уже освобожден. Все животные загружены на судно, проведен ветеринарный осмотр, обмер, у них взяли анализ крови. Ученые ВНИРО ожидают подхода следующего понтона с белухами для продолжения работ", — сказал РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Он добавил, что также специалисты считывали чипы в целях идентификации животных, которые есть на всех белухах. Погрузка проходит аккуратно, животные не травмируются, отметил Смородов.
В аккаунте ВНИРО в Instagram опубликовано видео с белухами в понтоне, на нем видно, что море спокойное.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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Теги:
Общество , Владимир Путин , Минсельхоз , Минприроды , Росрыболовство , РИА Новости
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