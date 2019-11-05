Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым

Путин в шутку сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым за обилие наград на груди

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пошутил о большом количестве наград на форме руководителя центрального штаба организации "Российские студенческие отряды" Михаила Киселева . С представителями этого движения глава государства во вторник вечером провел встречу в Кремле. "Сколько у вас значков! Как у Леонида Ильича Брежнева", — сказал Путин, обращаясь к Киселеву. Тот ответил президенту, что он еще не дотягивает до бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС по количеству наград. "Но целуется он так же", — пошутил другой участник этой встречи. "Главное, чтобы знал, с кем целоваться", — отреагировал Путин. "Только с любимой женой. И могу сына — на ночь", — смущенно отметил руководитель студотрядов.

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