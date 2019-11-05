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Путин в шутку сравнил главу студенческих отрядов с Брежневым за обилие наград на груди 

ТАСС + ещё 9 3 часа назад
Путин в шутку сравнил главу студотрядов с Брежневым
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин пошутил о большом количестве наград на форме руководителя центрального штаба организации "Российские студенческие отряды" Михаила Киселева. С представителями этого движения глава государства во вторник вечером провел встречу в Кремле.
"Сколько у вас значков! Как у Леонида Ильича Брежнева", — сказал Путин, обращаясь к Киселеву.
Тот ответил президенту, что он еще не дотягивает до бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС по количеству наград.
"Но целуется он так же", — пошутил другой участник этой встречи.
"Главное, чтобы знал, с кем целоваться", — отреагировал Путин.
"Только с любимой женой. И могу сына — на ночь", — смущенно отметил руководитель студотрядов.
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Теги:
Общество , Михаил Киселев , Леонид Брежнев , Владимир Путин , КПСС
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