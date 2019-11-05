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«Не очень понятно»: в «Википедии» отреагировали на слова Путина 

Рамблер 8 минут назад
В «Википедии» ответили на слова Путина
Фото: РИА Новости
Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» Станислав Козловский прокомментировал предложение президента России Владимира Путина «заменить» «Википедию» Большой российской энциклопедией (БРЭ).
«Не очень понятно, что значит — заменить «Википедию»? Заблокировать? Этот нюанс не прояснен. В принципе? Мы только за то, чтобы источников становилось больше. Если же это подразумевает уничтожение всего остального, то не очень понятно. Вряд ли Путин имел в виду последнее. Я надеюсь», — сказал Козловский «Газете.ру».
Он отметил, что объем знаний в «Википедии» в несколько раз превышает количество статей БРЭ.
«Объем БРЭ, которая писалась с 1996 года и была закончена в 2017 году, составляет 80 тысяч статей. В «Википедии» на русском языке написано примерно 1,6 млн статей. То есть, разница в 20 раз», — сказал Козловский.
По его словам, ежегодно в «Википедии» появляется больше статей, чем было написано для БРЭ за 21 год.
Как ранее писал «Рамблер», на сегодняшнем заседании Совета по русскому языку Владимир Путин предложил «заменить» «Википедию» электронной версией Большой российской энциклопедии, чтобы школьники могли пользоваться достоверной и проверенной информацией.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Станислав Козловский , Владимир Путин , Газета.Ru
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