Путин пообещал грант Фонду Достоевского

Путин пообещал выделить Фонду Достоевского грант на проведение конгресса

Президент России Владимир Путин пообещал выделить грант Фонду Достоевского на проведение конгресса по русской словесности. Об этом он сообщил во вторник на Совете при президенте РФ по русскому языку.

Писатель Игорь Волгин обратился к главе государства с просьбой разобраться, почему ему отказали в президентском гранте на проведение конгресса в рамках госпрограммы празднования двухсотлетия со дня рождения Федора Достоевского в 2021 году.

"Сейчас мы с вами виновных не найдем, но грант будет", — сказал президент.

Волгин отметил, что конгресс был одним из ключевых событий государственной программы празднования юбилея Федора Достоевского в 2021 году.

"Фонд Достоевского проводит конгресс уже 18 лет, у истоков стоял Дмитрий Лихачев, Даниил Гранин и другие писатели. Конгресс "Русская словесность в мировом культурном контексте" — это единственная в мире площадка, где встречаются и писатели, и исследователи, мы проводили его уже много лет и всегда подавали на гранты, более того, этот конгресс включен в юбилейную программу как ключевое мероприятие юбилейных лет. В этом году мы подали на очередной грант и получили отказ, то есть конгресс в этом году не состоялся. Получается парадокс, когда были годы не юбилейные, мы спокойно проводили эти конгрессы, как только наступают юбилейные годы, программа создана и утверждена правительством и конгресс мы не проводим", — отметил писатель.

Совет по русскому языку создан в 2014 году в целях обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка, координации деятельности в сфере международного гуманитарного сотрудничества по вопросам, связанным с развитием, защитой и поддержкой русского языка. 2 августа 2019 года был утвержден новый состав этого совета, куда, помимо ведущих российских филологов и лингвистов, вошли учителя, историки русской литературы, руководители литературных музеев, писатели и издатели.