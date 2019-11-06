В российских тюрьмах могут запретить сотовую связь

В российских тюрьмах могут ввести запрет на сотовую связь

Сотовая связь на территории российских мест лишения свободы может быть ограничена. Поясняется, что власти уже проработают такую возможность. Также предполагается блокировать телефонные номера заключенных, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как сообщает Ura.ru, законопроект обяжет операторов сотовой связи прекратить оказание услуг для номеров определенных абонентов, в случае, если будет получено соответствующее заявление от руководителя исправительного учреждения. По мнению представителей ведомства, это позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Ранее сообщалось, что Россия находится на первом месте в Европе по числу «сидельцев » на 100 тысяч жителей. Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский рассказал НСН, что статистику по заключенным в России «подкручивают» представители Средней Азии.