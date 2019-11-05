Путин взялся за проблемы учителей

Президент России Владимир Путин обратил внимание на ситуацию с распределением квот на бюджетные места в магистратуру на специальность учителя по русскому языку. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании президентского Совета по русскому языку главе государства сообщили, что в российских государственных вузах в условиях сокращения набора при поступлении в магистратуру на филологических факультетах предоставляют лишь шесть бюджетных мест, однако в группе, согласно стандартам, не может быть меньше 12 учащихся. В связи с этим Путин выступил с критикой в адрес министра науки и высшего образования Михаила Котюкова

На это Котюков заметил, что его ведомство основывается на собранной за последние три года статистике по трудоустройству выпускников. Путин упрекнул министра в использовании сухих цифр и незнании реальной ситуации.

«Одно правило у вас противоречит друг другу. Наведите порядок здесь, наведите порядок, посмотрите, что в реальной жизни происходит», — сказал российский лидер, поручив внести изменения и доложить ему.

Помимо этого, президент усомнился в необходимости разделения подготовки преподавателей русского языка на бакалавриат и магистратуру.

«Что это дает? Это просто модная голая схема, или в этом есть какой-то смысл, в сохранении этого порядка подготовки специалистов, в данном случае по русскому языку — бакалавриат и магистратура?» — задался вопросом Путин, отметив, что, возможно, для этой специальности стоит вернуть прежнюю систему с полноценным пятилетним обучением.

Вместе с тем глава государства признал, что окончательного мнения по этому вопросу у него нет.

Также Путин, как передает ТАСС, высказал мнение, что уровень зарплат учителей должен составлять средний по экономике региона.