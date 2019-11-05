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Путин взялся за проблемы учителей 

Lenta.ru 1 час назад
Путин взялся за проблемы учителей
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обратил внимание на ситуацию с распределением квот на бюджетные места в магистратуру на специальность учителя по русскому языку. Об этом сообщает РИА Новости.
На заседании президентского Совета по русскому языку главе государства сообщили, что в российских государственных вузах в условиях сокращения набора при поступлении в магистратуру на филологических факультетах предоставляют лишь шесть бюджетных мест, однако в группе, согласно стандартам, не может быть меньше 12 учащихся. В связи с этим Путин выступил с критикой в адрес министра науки и высшего образования Михаила Котюкова.
На это Котюков заметил, что его ведомство основывается на собранной за последние три года статистике по трудоустройству выпускников. Путин упрекнул министра в использовании сухих цифр и незнании реальной ситуации.
«Одно правило у вас противоречит друг другу. Наведите порядок здесь, наведите порядок, посмотрите, что в реальной жизни происходит», — сказал российский лидер, поручив внести изменения и доложить ему.
Помимо этого, президент усомнился в необходимости разделения подготовки преподавателей русского языка на бакалавриат и магистратуру.
«Что это дает? Это просто модная голая схема, или в этом есть какой-то смысл, в сохранении этого порядка подготовки специалистов, в данном случае по русскому языку — бакалавриат и магистратура?» — задался вопросом Путин, отметив, что, возможно, для этой специальности стоит вернуть прежнюю систему с полноценным пятилетним обучением.
Вместе с тем глава государства признал, что окончательного мнения по этому вопросу у него нет.
Также Путин, как передает ТАСС, высказал мнение, что уровень зарплат учителей должен составлять средний по экономике региона.
Закон, внедривший в России двухуровневую систему высшего образования с разделением на бакалавриат и магистратуру, вступил в силу в 2007 году, то есть во время второго президентского срока Владимира Путина. Инициатором изменений стал тогдашний министр образования и науки Андрей Фурсенко, ныне — помощник главы государства.
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Теги:
Общество , Андрей Фурсенко , Михаил Котюков , Владимир Путин
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