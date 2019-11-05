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Дом в Москве остался без горячей воды из-за асоциальной женщины 

Говорит Москва 1 час назад
Асоциальная женщина лишила дом в Москве горячей воды
Фото: Facebook/Кира Латухина
Коммунальные службы не могут попасть в квартиру в доме 12 по улице Песчаная, чтобы отремонтировать общий стояк.
По словам местного жителя Михаила, женщина регулярно приносит в общий коридор хлам со свалок. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».
«С ней довольно сложная ситуация. Она малоадекватная, таскает регулярно всякий шмурдяк с помоек, часто складирует это в коридоре общем. Когда приезжают службы, включая полицию, она не подает признаков жизни в 99% случаев. Просто не отвечает и никак не дает понять, что она слышит эти запросы или вообще находится в квартире».
После этого в подъезде появляются записки от женщины, в которых она утверждает, что к ней домой пытались проникнуть неизвестные. Жители неоднократно обращались в управу, ОВД и к участковому. Также они писали заявление о бездействии органов в прокуратуру, рассказал Михаил.
«Коммунальщики, как один, ссылаются на участкового, а последний в устной форме (по телефону) сообщает, что подписывать акт не будет, опасаясь потенциального иска от жильца на незаконное вскрытие».
«Говорит Москва» направила официальный запрос в префектуру САО.
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Теги:
Общество , Генпрокуратура РФ , МВД , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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