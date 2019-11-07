«Рожать не просили»: Глацких запускает детский бизнес

Экс-чиновница «никто не просил рожать» запускает детский бизнес

Бывший директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких откроет школу красоту для девочек. Об этом бывшая чиновница сама рассказала журналистам.

«Планов очень много. Главное, чтобы времени на их реализацию хватало. Например, я открою школу красоты для девочек. Сейчас мы прорабатываем этот проект. Презентуем его в скором времени», — рассказала порталу E1.ru Глацких, добавив, что также готовит новогоднее детское мероприятие.

Ольга Глацких уволилась из свердловского департамента молодежной политики после громкого скандала из-за ее высказывания о том, что государство не просило россиян рожать детей, и, как следствие, ничего им не должно. Чуть позже Глацких стала заместителем директора ДИВСа в Екатеринбурге и создала фонд поддержки детского спорта «Ты сможешь сам». В августе экс-чиновница открыла свою детскую школу художественной гимнастики.