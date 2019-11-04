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Школьницу в Новосибирске затравили за отказ мамы сдавать деньги 

News.ru + ещё 1 1 час назад
«Твоя мать деньги не сдает — тебе пить не из чего»
Фото: Pixabay.com
Восьмилетнюю Милану, ученицу школы № 183 в Новосибирске, затравила мать её одноклассника Евгения. Женщина унижала девочку за отказ её родителей сдавать деньги на нужды класса.
По словам Марины, мамы пострадавшей, Евгения — член родительского комитета. Она воспользовалась тем, что ребёнок пришёл на школьный праздник без взрослых, передаёт KP.RU.
[Она] взяла за руку девочку со словами «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай». После это Милана выбежала из-за стола и ушла рыдать в туалет, — поделилась она.
Классный руководитель вернула малышку в кабинет, но Евгения продолжила публично унижать её. Ей не понравилось, что перед девочкой поставили стакан для сока.
А ты из чего будешь сок пить, я тебе стакан не дам, твоя мать деньги не сдает — тебе пить не из чего, — сказала она.
Марина объяснила, что отказалась отдавать деньги из-за отсутствия отчётности о тратах. При этом родительский комитет объяснил это невозможностью хранить чеки.
Ранее News.ru писал, что главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин поддержал мальчика, которого руководство сибирской школы заставляло перейти на домашнее обучение из-за причёски своего футбольного кумира Златана Ибрагимовича.
Ученик четвёртого класса школы № 4 в Сосновоборске пришёл в учебное заведение со стрижкой своего кумира — шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Учитель и директор школы сделали ему замечание и вызвали родителей, которым предложили либо сменить причёску, либо забрать его из школы на домашнее обучение.
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Теги:
Общество , Валерий Карпин , Комсомольская правда , Милан , Новосибирск
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