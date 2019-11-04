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Знаменитая девушка-дракон ослепла из-за татуировки 

Рамблер 11 минут назад
Девушка-дракон ослепла из-за тату
Фото: Instagram
Эмбер Люк из Британии стала фанаткой татуировок еще в 16 лет.
Сейчас ей 24, и за прошедшие годы она сделала не менее 200 татуировок и многочисленные пирсинги.
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Помимо изменения формы ушей — они теперь у Люк заостренные, как у зверя, у нее еще и раздвоенный язык, — рассказывает profile.ru со ссылкой на Daily Mail.
Но очередная задумка Эмбер едва не закончилась трагически. Она решила сразить наповал всех своих поклонников — а у нее в инстаграме 138 тысяч подписчиков — и сделать то, что вроде бы еще не делал никто — татуировку прямо на глазных яблоках, чтобы они стали ярко-голубыми.
В итоге любительница экспериментов над собой едва не лишилась зрения навсегда. Якобы в этом виноват мастер, который ввел иглу слишком глубоко.
После проведенных манипуляций она ослепла на некоторое время, к счастью, зрение удалось спасти.
Теперь Эмбер Люк называет себя в соцсети «голубоглазым белым драконом», правда, пишет, что уже не планирует никаких изменений своей внешности.
Как писал «Рамблер», российские маркетологи перечислили города, жители которых в большей мере склонны к нанесению татуировок на тело. Рейтинг возглавил Челябинск.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Общество
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