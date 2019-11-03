Россиянин сбежал с детьми из Швеции в Россию

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин Лисов, вывезший детей из Швеции, прилетел в Москву 

РИА Новости 20 минут назад
Россиянин Денис Лисов, вывезший ранее своих детей из Швеции, прилетел в воскресенье с семьей из Варшавы в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
Польский суд отказался выдать Швеции россиянина Лисова
Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции.
Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. У россиянина, который ранее жил в Хабаровске, в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране.
В генконсульстве в Гетеборге, выяснив личность россиянина, выдали свидетельство на возвращение, по которому он пытался вернуться в Москву через Варшаву. В польской столице пограничники задержали семью, так как шведские власти объявили детей в розыск. В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца.
Польский суд 3 апреля решил, что до рассмотрения вопроса о статусе беженца дети будут находиться под опекой отца в Варшаве. Лисов заверил суд, что намерен найти в Польше работу и определить дочерей в детский сад и школу. Россиянин получил несколько предложений работы, ему предоставлено жилье в Варшаве, а школа при посольстве России в Польше приняла на обучение его старшую дочь.
Последние новости
Перевозка Су-34 по обычной трассе повергла американцев в изумление Перевозка Су-34 по обычной трассе повергла американцев в изумление Почему фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило всех Почему фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило всех Парад смертников: больше половины банков скоро закроются Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Комментарии6 
Теги:
Общество , Видео , Варшава , Москва , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На юге России может открыться купальный сезон
На юге России может открыться купальный сезон 10
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса 445
Студенты РУДН устроили поножовщину
Студенты РУДН устроили поножовщину 11
Военные рассказали о зарплате контрактников
Военные рассказали о зарплате контрактников 285
Россиянина избили за пранк с бомбой в автобусе
Россиянина избили за пранк с бомбой в автобусе
Видео
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
Россиянин сбежал с детьми из Швеции в Россию
05:52
Россиянин сбежал с детьми из Швеции в Россию
Общество
Главу центра «Э» Ингушетии могли убить из-за кровной мести
07:40
Главу центра «Э» Ингушетии могли убить из-за кровной мести
Происшествия
Ботинки оскорбили чувства верующих
00:37
Ботинки оскорбили чувства верующих
Общество
«Закрыли в гримерке»: Бузова попала в неприятную историю
00:49
«Закрыли в гримерке»: Бузова попала в неприятную историю
Шоу-бизнес
Пассажир жестоко избил кондуктора в автобусе
01:24
Пассажир жестоко избил кондуктора в автобусе
Происшествия Другое
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
03:38
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
В мире Конфликты
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа
02:30
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа
Общество В мире
Украина показала «несбиваемую ракету»
03:51
Украина показала «несбиваемую ракету»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение