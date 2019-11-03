Ботинки оскорбили чувства верующих

Барнауле чувства верующего оскорбила женская обувь с рисунком в виде креста на подошве. Об этом сообщает местный телеканал «Катунь 24»

Телеканал получил письмо, в котором барнаулец пожаловался, что в одном из торговых центров города продают «антихристианскую» обувь. На подошве ботинок производитель сделал протектор, напоминающий крест.

«29 октября жена пошла покупать себе обувь, и тут она увидела такое. Мегамаркет простор! Я вчера бы у них, и попросил что бы они сняли с продажи! Вроде они поняли меня и на сколько это серьезно!», — заявил мужчина. (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Мужчина считает, что магазин не виноват в оскорблении религиозных чувств. По его мнению, необходимо найти и наказать производителя-кощунника.

Обувь произведена в КНР и стоит 1230 рублей.