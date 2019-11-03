Во Внуково случился багажный коллапс

Сортировка багажа пассажиров, вылетающих из аэропорта Внуково, осуществляется в ручном режиме из-за поломки ленты транспортера. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе авиапорта.
"В 07:12 сломался сортировщик багажа фирмы Wonderland. Багаж на сдачу для вылета обрабатывается вручную, к работе были привлечены дополнительные сотрудники", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что произошла поломка ленты сортировщика багажа, который доставляет багаж "на вылет". При этом задержек в вылетах самолетов из Внуково нет.
"C 10:45 первый остров (приема и транспортировки багажа — прим. ТАСС) работает в автоматическом режиме, оставшиеся 3 запустят в ближайшее время", — сказал сотрудник пресс-службы.