Во Внуково случился багажный коллапс

Прием багажа в аэропорту Внуково проводят в ручном режиме из-за поломки ленты сортировщика

Сортировка багажа пассажиров, вылетающих из аэропорта Внуково , осуществляется в ручном режиме из-за поломки ленты транспортера. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе авиапорта.

"В 07:12 сломался сортировщик багажа фирмы Wonderland. Багаж на сдачу для вылета обрабатывается вручную, к работе были привлечены дополнительные сотрудники", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что произошла поломка ленты сортировщика багажа, который доставляет багаж "на вылет". При этом задержек в вылетах самолетов из Внуково нет.