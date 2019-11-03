Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прием багажа в аэропорту Внуково проводят в ручном режиме из-за поломки ленты сортировщика 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Во Внуково случился багажный коллапс
Фото: РИА Новости
Сортировка багажа пассажиров, вылетающих из аэропорта Внуково, осуществляется в ручном режиме из-за поломки ленты транспортера. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе авиапорта.
"В 07:12 сломался сортировщик багажа фирмы Wonderland. Багаж на сдачу для вылета обрабатывается вручную, к работе были привлечены дополнительные сотрудники", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что произошла поломка ленты сортировщика багажа, который доставляет багаж "на вылет". При этом задержек в вылетах самолетов из Внуково нет.
"C 10:45 первый остров (приема и транспортировки багажа — прим. ТАСС) работает в автоматическом режиме, оставшиеся 3 запустят в ближайшее время", — сказал сотрудник пресс-службы.
Видео дня. Зеленского пропустили через «коридор позора»
ТАСС: последние новости
Архиепископа Афинского и всея Эллады не помянули в ходе патриаршего богослужения в Москве Архиепископа Афинского и всея Эллады не помянули в ходе патриаршего богослужения в Москве Сенатор Алтабаева считает, что новый перевозчик не понесет потерь в Крыму из-за санкций Сенатор Алтабаева считает, что новый перевозчик не понесет потерь в Крыму из-за санкций РПЦ намерена сохранить отношения с архиереями ЭПЦ, не признающими автокефалию ПЦУ РПЦ намерена сохранить отношения с архиереями ЭПЦ, не признающими автокефалию ПЦУ 
Теги:
Общество , Международный аэропорт Внуково , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные рассказали о зарплате контрактников
Военные рассказали о зарплате контрактников 38
Украина показала «несбиваемую ракету»
Украина показала «несбиваемую ракету» 405
На Украине придумали способ вернуть Крым
На Украине придумали способ вернуть Крым 525
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков» 54
В Польше испугались сближения России и Франции
В Польше испугались сближения России и Франции 18
Видео
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа
02:30
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа
Общество Украина
Украина показала «несбиваемую ракету»
03:51
Украина показала «несбиваемую ракету»
Армия Оружие
Невозможно запугать: Настя Рыбка идет в политику
00:58
Невозможно запугать: Настя Рыбка идет в политику
Общество
Бабченко сбежал из Украины
06:35
Бабченко сбежал из Украины
В мире Украина
Москвич утопил автомобиль перед уходом в армию
00:32
Москвич утопил автомобиль перед уходом в армию
Общество Происшествия
Склад AliExpress сгорел под Москвой
00:20
Склад AliExpress сгорел под Москвой
Происшествия
На Украине придумали способ вернуть Крым
00:58
На Украине придумали способ вернуть Крым
Политика
«Муся, у меня это пятый»: Симоньян показала мужа с дочкой
00:28
«Муся, у меня это пятый»: Симоньян показала мужа с дочкой
Общество
Мэр Одессы сделал резкое заявление
09:52
Мэр Одессы сделал резкое заявление
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение