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Россиян предупредили об опасности голых щиколоток зимой 

Рамблер 43 минуты назад
Россиян предупредили об опасности голых щиколоток зимой
Фото: depositphotos.com
Российские врачи выступили категорически против зимней молодежной моды на укороченные или подвернутые брюки. Такой стиль одежды может привести к болезням сосудов и переохлаждению, сообщает ТАСС.
Так, уролог, председатель Ассоциации медицинских журналистов Виктория Шадеркина заявила, что оголенные лодыжки зимой — «не физиологично». Такая мода губительна для молодого поколения.
«…Это провоцирует простудные заболевания, организм полностью переохлаждается, еще влажность, снег, дождь тоже отрицательно влияют. Плюс, мне кажется, это должно отразиться на голеностопном суставе…артроз, воспаление суставов», — сказала медик.
Терапевт Людмила Лапа из Медицинского центра иммунокоррекции также настаивает, что ногам нужно тепло. Голые щиколотки зимой могут привести к нарушению кровообращения в ногах.
«Если нарушается кровообращение, естественно нарушается и лимфоотток, так как он идет снизу-вверх. Если лимфоотток нарушен, то естественно у нас очень страдает иммунитет» — объяснила эксперт.
По ее словам, европейская мода на укороченные брюки не подходит России с ее климатическими условиями.
Ранее «Рамблер» сообщал, что певицу Надежду Бабкину раскритиковали за инстаграм-снимок в коротких брюках.
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Теги:
Общество , Надежда Бабкина , ИТАР-ТАСС
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