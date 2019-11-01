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В России появился прокат оружия 

Рамблер 1 час назад
В России появился прокат оружия
Фото: РИА Новости
Пункты проката оружия появились в Ингушетии. Об этом сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, таковые открыл местный житель по имени Юнус, а сдает в аренду в них он охолощенное оружие, то есть такое, которое лишь имитирует выстрел холостыми патронами.
«Мэш» не уточнил, где именно Юнус открыл пункты проката оружия и что ему за это будет, но опубликовал видео, на котором запечатлены последствия езды на Кавказе с высунутыми из окон автомобиля автоматами. Тех, кто делал это на видео, к тому же дрифтуя на перекрестке, задержала полиция.
В первой половине октября, как сообщал «Рамблер», водители двух автомобилей устроили дрифт на парковке перед концертным залом «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Правоохранительные органы инициировали проверку по данному факту. О ее результатах не сообщалось.
В августе стрельба из охолощенного автомата Калашникова имела место из «Кадиллака» в Октябрьском тоннеле в Москве. Правоохранители также инициировали проверку. Ее результаты также не известны.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , МВД , Республика Ингушетия
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