«Бессмертный полк» ждет нововведение к 75-летию Победы

«Бессмертный полк России» запустит новый медиапортал к 75-летию Победы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк России" планирует создать международную медиаплощадку, на которой будут рассказывать достоверные факты о войне. Об этом сообщили представители движения на пресс-конференции в Москве.

Как рассказала международный пресс-секретарь "Бессмертного полка", координатор движения в Швейцарии Светлана Конев, на новом портале журналисты, блогеры, историки и эксперты из России и других стран стран, работающие с военной тематикой, совместно с координаторами "Бессмертного полка" соберут правдивые воспоминания ветеранов, обращения к будущим поколениям, фотографии, архивные документы, интервью с военными экспертами и поисковиками.

"В настоящее время появилось много желающих переписать историю. И сейчас, когда память о Великой Отечественной войне и ее события уходят так далеко, у нас получается разрыв памяти. Мы считаем, что одним из средств распространения исторической истины может стать международный портал, где будет публиковаться патриотический контент. Сегодня есть потребность в такой информации, в ее доступности и ее объединении на одном ресурсе", — заявил сопредседатель движения Сергей Макаров.

По словам Светланы Конев, на портале будут публиковаться материалы, посвященные 75-летию Победы, но он продолжит работать и после окончания юбилейного года.

Кроме того, представители движения выступили с инициативой сделать 3 декабря, День Неизвестного Солдата, памятной датой не только в России, но и за границей. При взаимодействии с международными координаторами они намерены организовать в зарубежных странах церемонии возложения цветов к мемориалам и памятникам и провести тематические занятия в русскоязычных школах.

"Мы хотим также пригласить к участию в них не только соотечественников, но и граждан других государств, чьи предки в годы Второй мировой войны отдали жизни в борьбе с фашистской Германией. Память об этом подвиге должна быть передана нашим детям, внукам, и поэтому так важно донести до них правду о событиях тех лет", — подчеркнул Макаров.

Представители "Бессмертного полка России" также сообщили, что в 2019 году к движению в странах ближнего и дальнего зарубежья в общей сложности присоединилось около 850 тысяч человек.