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Rambler Group стала генеральным digital-партнером «Золотой Маски» 

Рамблер 1 час назад
Rambler Group стала генеральным digital-партнером «Золотой Маски»
Фото: РИА Новости
Группа поддержала направления «Золотая Маска онлайн» и «Золотая Маска в кино», которые фестиваль активно развивает в последние годы. На портале Рамблер/ пройдут прямые трансляции лучших спектаклей «Золотой Маски», а онлайн-кинотеатр Okko создаст медиатеку со спектаклями, входящими в программу мероприятия. Кроме того, любители театра смогут дистанционно приобрести билеты на спектакли, которые пройдут в рамках фестиваля, на медийно-сервисной платформе «Афиша» и в сервисе Рамблер/касса.
Максим Тадевосян, управляющий директор медиахолдинга Rambler&Co:
«В 2019 году Rambler Group стала частью экосистемы Сбербанка, который поддерживает «Золотую Маску» много лет. Мы рады стать партнером одного из главных событий в российской театральной жизни. Наше сотрудничество — пример того, как современные технологии делают более простым и удобным доступ к искренним человеческим эмоциям, которые театр дарит людям. Благодаря инновациям возможность прикоснуться к искусству не зависит от того, где живет человек — в большом городе с десятками театров или вдалеке от культурных центров».
Иван Гродецкий, генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko:
«Мы рады быть частью такого масштабного и важного проекта, как «Золотая Маска». Театр — одна из старейших форм искусства, он сыграл знаковую роль в становлении мировой культуры. Благодаря технологиям теперь необязательно присутствовать в зале театра, чтобы насладиться уникальными постановками — это можно сделать в приложении с любого удобного устройства. «Золотая Маска онлайн» и «Золотая Маска в кино» позволят широкой аудитории увидеть спектакли легендарного театрального фестиваля в любом удобном месте и формате. Я рад, что каталог Okko расширится за счет такого уникального и качественного контента, отобранного профессиональными театральными деятелями».
Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка:
«Сбербанку повезло уже 18 лет сотрудничать с «Золотой Маской» и вместе развивать культурную жизнь страны. Для нас это не просто финансовая поддержка: являясь непосредственным соучастником фестиваля, мы вовлекаем в его программу свою огромную аудиторию, превышающую на сегодняшний день 90 млн человек. Формируясь как экосистема и технологический лидер, Сбербанк переходит на новые форматы взаимодействия с публикой. Мы растем и развиваемся вместе с «Золотой Маской» — такое мощное партнерство позволяет нам делать искусство максимально доступным для жителей нашей страны, делать культурную среду более технологичной и понятной для подрастающей аудитории».
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Теги:
Общество , Татьяна Завьялова , Максим Тадевосян , Сбербанк России , Рамблер
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