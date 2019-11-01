Сердюков и Васильева поделили знаменитую 15-комнатную квартиру 

Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и его бывшая подчиненная Евгения Васильева, которые по неофициальным данным являются супругами, поделили между собой «15-комнатную» квартиру в центр столицы, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным автора сообщения, недвижимость из 15-ти комнат в Молочном переулке Москвы образовалась после того, как в одно жильё были объединены пять квартир. Недавно стало известно, что две из пяти квартир Сердюков переписал на отца Евгении Васильевой — Николая. Три объекта недвижимости до сих пор числятся за бывшим министром.
Журналисты подсчитали, что в результате Васильевы стали официальными обладателями 295 квадратных метров в центре Москвы, Сердюков — около 600 метров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в прессу просочилась информация о том, что Сердюков и Васильева завели троих детей: двоих усыновили, а одного им родила суррогатная мать. При этом фамилии детей — Васильевы, но отчества — Анатольевичи.
Анатолий Сердюков и Евгения Васильева оба проходили обвиняемыми по делу о многомиллионных хищениях в министерстве обороны. В результате экс-министр попал под амнистию, а его помощница после домашнего ареста провела в колонии около месяца, а затем была освобождена условно-досрочно.