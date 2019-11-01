Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сердюков и Васильева поделили знаменитую 15-комнатную квартиру 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Сердюков и Васильева поделили знаменитую 15-комнатную квартиру
Фото: ТАСС
Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и его бывшая подчиненная Евгения Васильева, которые по неофициальным данным являются супругами, поделили между собой «15-комнатную» квартиру в центр столицы, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным автора сообщения, недвижимость из 15-ти комнат в Молочном переулке Москвы образовалась после того, как в одно жильё были объединены пять квартир. Недавно стало известно, что две из пяти квартир Сердюков переписал на отца Евгении Васильевой — Николая. Три объекта недвижимости до сих пор числятся за бывшим министром.
Журналисты подсчитали, что в результате Васильевы стали официальными обладателями 295 квадратных метров в центре Москвы, Сердюков — около 600 метров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в прессу просочилась информация о том, что Сердюков и Васильева завели троих детей: двоих усыновили, а одного им родила суррогатная мать. При этом фамилии детей — Васильевы, но отчества — Анатольевичи.
Анатолий Сердюков и Евгения Васильева оба проходили обвиняемыми по делу о многомиллионных хищениях в министерстве обороны. В результате экс-министр попал под амнистию, а его помощница после домашнего ареста провела в колонии около месяца, а затем была освобождена условно-досрочно.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
Комментарии 
Теги:
Общество , Евгения Васильева , Анатолий Сердюков , Министерство обороны , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку 489
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО 59
Россияне смогут не платить за ЖКХ
Россияне смогут не платить за ЖКХ 181
Убийство экс-мэра: что известно на данный момент
Убийство экс-мэра: что известно на данный момент
Момент убийства экс-главы Киселевска попал на видео
Момент убийства экс-главы Киселевска попал на видео 27
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть