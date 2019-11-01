Сердюков и Васильева поделили знаменитую 15-комнатную квартиру

По данным автора сообщения, недвижимость из 15-ти комнат в Молочном переулке Москвы образовалась после того, как в одно жильё были объединены пять квартир. Недавно стало известно, что две из пяти квартир Сердюков переписал на отца Евгении Васильевой — Николая. Три объекта недвижимости до сих пор числятся за бывшим министром.

Журналисты подсчитали, что в результате Васильевы стали официальными обладателями 295 квадратных метров в центре Москвы, Сердюков — около 600 метров.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в прессу просочилась информация о том, что Сердюков и Васильева завели троих детей: двоих усыновили, а одного им родила суррогатная мать. При этом фамилии детей — Васильевы, но отчества — Анатольевичи.