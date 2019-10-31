Рязанова променяла мужа на любовника

Актриса Раиса Рязанова в эфире программы «Судьба человека» рассказала о том, что бросила первого мужа ради любовника. По ее словам, в новых отношениях она так и не стала счастливой.

Рязанова отметила, что с единственным супругом в ее жизни актером Юрием Перовым она познакомилась в институте. При этом роман молодых людей развивался очень бурно.

«Он пришел из армии. На третьем курсе мы уже поженились. На четвертом курсе у нас родился сын», — вспомнила артистка.

Однако спустя несколько лет Рязанова заявила мужу, что расстаётся с ним, поскольку на съемках фильма «День и вся жизнь» влюбилась в другого мужчину.

«Тогда был такой максимализм у меня в душе. Либо так, либо так. Инициатором расставания с мужем была, конечно, я», — заявила актриса.

По ее словам, Перов дал ей 10 лет, «чтобы одуматься». В течение всего срока актёр не женился, надеясь, что Рязанова вернется к нему, но актриса осталась непреклонна. При этом она подчеркнула, что в новых отношениях так и не обрела женское счастье, так и оставшись в роли любовницы, поскольку у ее избранника была другая семья.

«Я ждала звонков от него. Я со страхом ждала предложения. И слава Богу, что ничего не произошло. Я не искала выход из положения, растила сына и просто жила», — резюмировала Рязанова.