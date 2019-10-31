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В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином 

РИА Новости 1 час назад
В России отозвали сербский препарат от язвы
Фото: РИА Новости
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
Ранее агентство Sputnik сообщило, что в Литве запретили продажу лекарств, содержащих активное вещество ранитидина гидрохлорид, решение было принято из-за наличия в нем примеси N-нитрозодиметиламина (NDMA), который является канцерогеном, влияющим на печень. Росздравнадзор попросил производителей и импортеров до 2 октября предоставить информацию о принятых решениях в отношении препаратов. Производители препаратов "Зантак" и "Ранитидин", произведенных в России, в начале октября сообщили, что отзывают лекарства из обращения.
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о решении производителя инициировать процедуру отзыва из обращения лекарственного средства "Ранитидин"… (Сербия), в связи с решением специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию "Ранитидина гидрохлорид" производства "Сарака Лабораториз Лимитед" (Индия)", — говорится в сообщении.
EDQM 23 сентября приостановил действие сертификата на ранитидина гидрохлорид. На фоне этого лекарство отозвали в Германии, Швейцарии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Дании, Канаде, Италии, Испании, Польше, Португалии, Словении и Сингапуре.
Ранитидин — лекарство, используемое для снижения высокого уровня желудочной кислоты при лечении кратковременных проблем с желудком (без рецепта) и в профилактике и лечении язв (по рецепту).
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Теги:
Общество , Росздравнадзор , ИА Sputnik , Литва
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