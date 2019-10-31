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Таинственная фигура: в группе Дятлова обнаружен странный участник 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Как Семен Золотарев оказался в группе Дятлова и почему — это тайна, покрытая мраком
С момента гибели группы Дятлова прошло уже несколько десятков лет, но споры о причинах трагедии не утихают до сих пор. Недавно исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев подверг сомнению подлинность биографии Семена Золотарева. По его версии, участник группы Дятлова во время Великой отечественной войны попал в плен, «перешел на сторону врага» и «был завербован службами США». С этим мнением не согласна журналист издательского дома «Комсомольская правда» Наталья Варсегова, которая изучает события 1959 года на северном Урале.
«Он достаточно странная фигура для участников этого похода. И как он оказался в этой группе и почему — это тайна, покрытая мраком. До сих пор нет однозначных предположений, как он в этой группе оказался. Но говорить о том, что он бандеровец, ни в коем случае нельзя», — заявила она в студии программы «Сегодня утром».
По словам Варсеговой, участниками группы были студенты и выпускники Уральского политехнического института. А Семену Золотареву на тот момент было уже далеко за 30 лет.
«Он фронтовик, он прошел полностью всю войну, причем прошел ее без единого ранения», — добавила собеседница «Звезды».
Она считает, что единственный способ узнать всю правду о произошедшем в 1959 году — это провести эксгумацию тел и изучить механизм переломов. Такую процедуру уже провели с телом Золотарева. И родственники погибшего усомнились, что на екатеринбургском кладбище захоронен именно он.
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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Теги:
Общество , Видео , Валентин Дегтерев
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