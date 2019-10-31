Минздрав пересчитал данные о сокращенных в России врачах

Минздрав России заявил о технической ошибке в статистике о сокращении врачей в регионах. Согласно уточненным данным, уменьшение количества врачей зафиксировано в 55, а не в 54 регионах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так, в Бурятии число врачей сократилось с 3673 до 3658, ранее Бурятию назвали лидером по числу сокращений с показателем в 59%.

В новосибирской области произошел прирост на 7% с 11 005 до 11 090. Ранее сообщалось, что Новосибирская область находится на втором месте по сокращению врачей.

В занимавшей третье место антирейтинга Томской области также произошел рост на 3%, с 4477 до 4613.

Кемеровская область, занимавшая в прежнем списке четвертое место, продемонстрировала сокращение врачей на 3% — с 9492 до 9275. Ранее сообщалось о 17%-м сокращении.

В соответствии с уточненными данными, лидерами антирейтинга стали Чукотский автономный округ (5,3%), республика Алтай (4,4%), Псковская область (4,2%), Костромская область (3,8%) и республика Калмыкия (3,5%).

Республика Хакасия и Омская область вместо приписанного им роста в 300% продемонстрировали сокращение на 2% — с 1862 до 1842 и с 7930 до 7826 соответственно.

Также скорректированы данные по увеличению количества врачей. На первом месте по этому показателю оказался Ненецкий автономный округ (с 177 до 185), на втором — Москва (3,5% — с 52 598 до 54 420), третье место у Ленинградской области (3,4%), четвертое — у Чеченской республики (3,3%).