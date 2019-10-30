В России предложили ввести 30-часовую рабочую неделю

Российский комитет рабочих (РКР) предложил ввести в России 30-часовую трудовую неделю. Предполагается оставить «пятидневку», но с 6 часами и без снижения уровня зарплаты. Как подобная инициатива отразится на россиянах — в материале News.ru.

Данная мера указана в одном из постановлений прошедшего 19–20 октября заседания РКР в Нижнем Новгороде. Отмечается, что такая продолжительность труда снизит безработицу, не допустит уменьшения численности занятых на предприятиях.

Сокращение рабочего дня до шести часов при стабильной численности работников вполне совместимо с повышением заработной платы, увеличением массы и нормы прибыли. В современных условиях сокращение рабочего дня без понижения зарплаты — основной путь обеспечения занятости работников и предупреждения безработицы, — сказано в постановлении РКР.

В организации намерены добиваться своих целей с помощью законной профсоюзной борьбы, составлении коллективных договоров с руководством предприятия, внося в документ требование о сокращении рабочего времени без понижения зарплаты. В случае несогласия, проводить трудовые споры, используя право на забастовку, согласно статье 37 Конституции РФ.

Один из консультантов Российского комитета рабочих, завкафедрой экономической теории и методологии Нижегородского госуниверситета профессор Александр Золотов сообщил, что даже при желании «сжать» сокращённую неделю до четырёх дней, то придётся работать по 7,5 часов. Это гораздо меньше предложенного проекта ФНПР, в котором речь шла о 10-часовом дне.

Александр Золотов, завкафедрой экономической теории и методологии ННГУ

Нам не уйти от данной экономической меры. Мы говорим об этом много лет, но правительство само «шевельнуло» вопрос. А в прошлом году случилась пенсионная реформа, которая тоже затронула продолжительность трудового времени людей на протяжении всей их жизни. Сегодня предлагают четырёхдневку, но люди резонно опасаются, что работая 4 дня, им предложат подработку в пятый день и трудиться по 50 часов вместо 40. И это в нагрузку к неучёту сверхурочных, выходных и праздничных дней.

В ходе последнего заседания РКР был представлен ряд докладов, посвящённых анализу финотчётности компаний и предприятий. Так, прибыль обществ и фонд зарплаты нередко относятся как 3:1 и даже 5:1. Подсчёт, отмечает Золотов, не совсем точен, поскольку не учитывает размер налогов, колебания рыночных цен на товар, издержки на непроизводственную сферу и т.д. Кроме того, фонд включает зарплату топ-менеджеров, которая на деле является прибылью. Тем не менее, даже беглый анализ позволяет сделать вывод, что российские рабочие создают продукт равный своей зарплате менее, чем за 1 час, говорит эксперт. Остальное время уходит на поддержку нетрудоспособных, но большая часть — приходится на прибыль. По словам Золотова, свободные часы можно и нужно использовать организованно, лучше всего с контролем профсоюзов.

При такой постановке вопроса можно уделить больше внимания учёбе и собственному здоровью — посещению спортзалов и различным секциям. Всё это возможно при сокращении рабочего дня, — рассказал Золотов. — Требования спортплощадок, учебных помещений стоит включать при переговорах с владельцем компании, чтобы он сам создавал инфраструктуру. Наконец, при 30-часовой неделе отношения в семье станут более здоровыми. Люди в России как раз пьют и неразумно себя ведут в свободное время, потому что у них его просто нет.

Консультант РКР, доктор экономических наук, ректор Невинномысского института экономики, управления и права (НИЭУП) Олег Мазур рассказал News.ru, что сокращение рабочего дня принесёт выгоду экономике страны. В частности, у россиян появится свободное время для развития личности. По оценкам Мазура, в РФ продолжительность труда с учётом переработок сегодня составляет около 9,5 часов, что затрудняет самообразование.

Эксперт напомнил, что в правительстве в последнее время много говорят об изменениях в экономике, которой необходима постоянная система переподготовки. 30-часовая рабочая неделя создаст условия для повышения уровня образования и роста производительности труда, добавляет Мазур.

Олег Мазур, ректор НИЭУП

История показывает, что при уменьшении фонда рабочего времени собственнику придётся внедрять новую технику для сохранения уровня рентабельности. Наша знаменитая индустриализация, которая давала годовые темпы роста по 20% в СССР шла при 7-часовом рабочем дне. Мера дала колоссальное увеличение производительности труда. На Западе пошли по тому же пути, по примеру СССР внедрили 8-часовой рабочий день. Например, Форд, запустив конвеер, добровольно, сам внедрил короткий день.

Наконец, при уменьшении рабочего дня растёт интенсивность труда, а ресурсы организма человека расходуются меньше. Если наёмный работник знает, что ему надо трудиться 8 часов, а не 6, он уменьшит интенсивность труда, подытожил эксперт.

Ранее Александр Золотов раскритиковал идею перехода на четырёхдевную рабочую неделю, предложенную Федерацией независимых профсоюзов России, назвав её рабством.