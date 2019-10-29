ВШЭ объяснила слова преподавателя об убогом русском языке

В Высшей школе экономики прокомментировали заявление своего преподавателя Гасана Гусейнова, который назвал русский язык убогим и клоачным.
"Он сделал это заявление как частное лицо. Его слова не является позицией ВШЭ", — заявил "Газете.Ru" Андрей Лавров, PR-директор ВШЭ.
Гусейнов также возмутился тем, что в России, по его мнению, отсутствует пресса на других языках.
"В целом, то, что пишут наши сотрудники в своих аккаунтах в соцсетях, не может отождествляться с мнением ВШЭ. В то же время, мы надеемся, что он даст свой комментарий относительно данного поста. Поскольку те интерпретации его слов, которые я читал сегодня в СМИ, требуют его разъяснений", — подчеркнул Лавров.