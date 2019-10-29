ВШЭ объяснила слова преподавателя об убогом русском языке

ВШЭ отреагировала на высказывание своего преподавателя, назвавшего русский язык убогим

"Он сделал это заявление как частное лицо. Его слова не является позицией ВШЭ", — заявил "Газете.Ru" Андрей Лавров, PR-директор ВШЭ.

Гусейнов также возмутился тем, что в России, по его мнению, отсутствует пресса на других языках.