Ужин мертвецов: россияне скупают тыквы

Продажи тыквы в преддверии Хэллоуина выросли на треть

В этом году Хэллоуин собираются праздновать лишь 3% россиян. Отмечать День святых будет только молодежь, которая уже начала скупать тыквы на рынках и в супермаркетах. Спрос на овощ вырос на треть, хотя цена на некоторые его сорта доходит до 100 рублей за килограмм, указывают поставщики. Откуда попадает тыква на российские прилавки, разбиралась «Газета.Ru».

Около 93% россиян знают, что такое Хэллоуин и помнят о его главном атрибуте — тыкве, свидетельствуют результаты последнего опроса ВЦИОМ . При этом собираются отмечать праздник всего 3% россиян.

Праздник не приживается в России прежде всего потому, что большинство россиян воспринимают событие, как чуждый российской культуре и традициям, и убежденность в этом растет. Так, в 2017 году по этой причине отказались бы праздновать Хэллоуин 61% наших соотечественников, в то время как в 2019 году показатель вырос до 67%. Чаще всего против празднования Хэллоуина выступают респонденты в возрасте старше 60 лет (77%), а также жители сельской местности (71%).

Между тем молодое поколение от 18 до 34 лет не видят в празднике отрицательных сторон и по возможности стараются его отпраздновать. Например, часть из них уже купила или собирается приобрести тыкву для праздника.

Именно молодежь активнее всего и сметает овощ с прилавков, рассказали «Газете.Ru» представители продовольственных рынков. По словам управляющего директора «Центрального рынка» на Трубной площади и на Маросейке Евгения Моргачева, продажи тыквы увеличились на 20-30%. Правда, спрос вырос в основном на декоративные тыквы, которые используют для украшения, но не употребляют в пищу.

«Стоимость таких тыкв варьируется от 50 до 100 рублей за килограмм. Но на них спрос ограничен праздником и потом на них либо серьезно снижаю цены, либо вообще отдают даром, чтобы не пропали», — указывает собеседник «Газеты.Ru».

Впрочем, на оптовых точках продаж можно купить главный атрибут праздника в разы дешевле. В этом году стоимость килограмма тыквы в опте составляет 14-40 рублей в зависимости от сорта. Обычно овощ стремительно дорожает в преддверии Хэллоуина, но в этом году выдались большие поставки, поэтому цены даже немного снизились, признает директор одной из торговых точек на территории агрокластера «Фуд Сити» Валентин Маркин.

«В прошлом году за пару недель до праздника цены на тыкву стартовали примерно с 20 рублей за килограмм и непосредственно за день-два до Хэллоуина вырастали до 60-70 рублей. При этом удалось продать в три раза больше, чем в другие месяцы. В этом году спрос такой же высокий, но цены просели из-за большого предложения и разнообразия тыкв», — отмечает эксперт.

Значительнее всего в период праздника дорожает сорт «Турецкий тюрбан». Именно такие тыквы имеют округлые правильные формы. Также они достаточно плотные, поэтому из них удобно вырезать различные фигуры.

«Но этот сорт малопригоден для употребления. Он используется лишь для декораций, а обычно для приготовления блюд берут мускатный сорт «Матильда», крупноплодный «Херсонский» или твердокорый «Биг мун». На них цены осенью, наоборот, снижаются. Сейчас такие тыквы можно купить за 35-50 рублей за килограмм», — рассказал Маркин.

В Союзе органического земледелия придерживаются схожих оценок. Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» председатель правления союза, член Общественного совета Минсельхоза РФ Сергей Коршунов, в этом году цены на килограмм тыквы в России установились на уровне 40-60 рублей.

Лидер ЗОЖ

При этом потребление тыквы без привязки к празднику стабильно растет в России уже третий год подряд, признают эксперты. Объем потребления тыквы на российском рынке в 2018 году составил 633,7 тыс. тонн, что на 0,4% ниже значений предыдущего года, рассказали «Газете.Ru» в аналитическом агентстве IndexBox Russia. В то же время совокупное потребление тыквы в 2018 году составило порядка 4,4 кг на человека.

По мнению Евгения Моргачева, потребление овоща в России растет пропорционально тому, насколько быстро в стране меняется культура питания. «Благодаря популяризации ЗОЖ и вегетарианства растет потребление в пищу тыквы, которая богата питательными элементами. За последние пару лет потребление овоща среди россиян выросло примерно в три раза», — отмечает эксперт.

До введения продовольственного эмбарго некоторые сорта тыквы завозили из Польши — в 2013 году из страны привезли около 30 тыс. тонн продукта. Также поставки шли из соседней Украины, которая ежегодно производила 45-55 тыс. тонн. Впрочем, после 2014 года российские фермеры активно начали расширять посевные площади. Так, за последние пять лет показатель вырос на 5,6%, свидетельствуют данные Росстата

В 2018 году посевные площади тыквы в стране составили 32 тыс. гектаров. В итоге удалось собрать 106 тыс. тонн продукта.

В настоящий момент потребности рынка в продукции практически полностью покрываются российскими производителями, подтверждают в IndexBox Russia. Доля продукции российского производства в 2018 году составила 99,4% или 630 тыс. тонн в натуральном выражении. При этом на импортную продукцию пришлось 0,6% или 3,9 тыс. тонн в натуральном выражении, приводят статистику аналитики.

«Чаще всего посевные площади располагаются в Краснодарском крае, где наилучшие условия для выращивания подобных культур. Также сейчас развивается промышленное выращивание овоща в Приморском крае», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» заведующая лаборатории селекции и семеноводства тыквенных культур ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур Ирина Коротцева.

Также тыкву активно выращивают Пензенской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях, также в Чеченской республике и Ингушетии, подтверждают в Союзе органического земледелия.

«Это относительно неприхотливая сельхозкультура, которую можно выращивать без применения химических пестицидов, полностью биологизированным методом», — указывает Сергей Коршунов.

При этом на экспорт поставляется менее 1% произведенной российскими аграриями продукции или 0,03 тыс. тонн в натуральном выражении.

Впрочем, часть сортов в России пока сложно вывести из-за неустойчивой погоды. В таком случае фермеры закупают уже готовые семена, которые затем идут на засев территории. В основном семена покупают в Венгрии, Польше, Молдавии, США и Китае. На эти страны приходится около 90% всех закупок, говорится в данных Экспертно-аналитического центра Агробизнеса.

Между тем, по качеству овощ, выращенный из импортных семян, не уступает отечественному продукту. Главное — правильно выбрать продукт на прилавке. По мнению экспертов из Роскачества, самой вкусной и сладкой из всех является мускатная тыква. Ее мякоть со сладким вкусом и дынным ароматом имеет плотную маслянистую консистенцию, без излишних волокон и может содержать до 11,5% сахаров.

При этом в Роскачестве предупредили о том, что некоторые плоды тыквы могут горчить из-за содержания в них кукурбитацина — соединения, которое характерно для всех представителей семейства тыквенных. Причиной их накопления может быть сильная жара и недостаточный полив при выращивании.

Но овощ стоит приобретать исключительно целиком. В половинке тыквы могут содержаться бактерии и употребление такого продукта чревато отравлениями.