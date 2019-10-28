Умер художник Николай Касаткин

Умер российский художник Николай Касаткин

Российский художник Николай Касаткин , чьи картины хранятся в американском Зиммерли-музее, Третьяковской галерее, Пушкинском музее и других культурных учреждениях, скончался на 88-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба галереи Pop/off/art.

«С прискорбием сообщаем вам, что позавчера, 26 октября, скончался один из классиков современного отечественного искусства Николай Иванович Касаткин», — говорится в сообщении.

Наиболее узнаваемым методом Касаткина стал принцип «картина в картине».

Последнюю работу под названием «Начало» художник закончил в декабре 2018 года.

Ранее умерла заслуженный художник РСФСР Инна Широкова.