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Умер российский художник Николай Касаткин 

RT на русском + ещё 1 48 минут назад
Умер художник Николай Касаткин
Фото: РИА Новости
Российский художник Николай Касаткин, чьи картины хранятся в американском Зиммерли-музее, Третьяковской галерее, Пушкинском музее и других культурных учреждениях, скончался на 88-м году жизни.
Об этом сообщает пресс-служба галереи Pop/off/art.
«С прискорбием сообщаем вам, что позавчера, 26 октября, скончался один из классиков современного отечественного искусства Николай Иванович Касаткин», — говорится в сообщении.
Наиболее узнаваемым методом Касаткина стал принцип «картина в картине».
Последнюю работу под названием «Начало» художник закончил в декабре 2018 года.
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Теги:
Общество , Другое , Николай Касаткин
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