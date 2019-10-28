Названа неожиданная причина гибели группы Дятлова

Участники группы Дятлова могли погибнуть от холодного ветра. Такое мнение выразили шведские археологи Рикард Хольмгрен (Richard Holmgren) и Андреас Лильегрен (Andreas Liljegren), которые в январе 2019 года повторили поход по следам загадочно погибших туристов. Об этом пишет «ИноСМИ»

Ученые считают, что в день перед гибелью туристы совершили очень сложное восхождение от реки Ауспия до нынешнего перевала Дятлова, поэтому пришли на место стоянки уставшими и вспотевшими.

Туристы сняли промокшие от пота вещи и развесили их, а ночью задул сильный нисходящий ветер. Палатку начало сдувать, поэтому они выбежали и стали искать укрытие от ветра. При этом палатку они присыпали снегом, чтобы ветер ее не унес.

«Первыми погибли Кривонищенко и Дорошенко. Остальные сняли с них одежду, чтобы согреться. Но они уже проиграли гонку с морозом и замерзли один за другим», — рассказал Хольмгрен в интервью изданию Dagens Nyheter.

По словам ученого, нисходящие ветра и раньше уносили жизни людей в горах.

Он отметил, что советские власти не провели должного расследования, а просто закрыли дело. В связи с этим гибель группы Дятлова обросла большим количеством загадочных версий.