Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа неожиданная причина гибели группы Дятлова 

Рамблер 26 минут назад
Участники группы Дятлова могли погибнуть от холодного ветра. Такое мнение выразили шведские археологи Рикард Хольмгрен (Richard Holmgren) и Андреас Лильегрен (Andreas Liljegren), которые в январе 2019 года повторили поход по следам загадочно погибших туристов. Об этом пишет «ИноСМИ».
Ученые считают, что в день перед гибелью туристы совершили очень сложное восхождение от реки Ауспия до нынешнего перевала Дятлова, поэтому пришли на место стоянки уставшими и вспотевшими.
Туристы сняли промокшие от пота вещи и развесили их, а ночью задул сильный нисходящий ветер. Палатку начало сдувать, поэтому они выбежали и стали искать укрытие от ветра. При этом палатку они присыпали снегом, чтобы ветер ее не унес.
«Первыми погибли Кривонищенко и Дорошенко. Остальные сняли с них одежду, чтобы согреться. Но они уже проиграли гонку с морозом и замерзли один за другим», — рассказал Хольмгрен в интервью изданию Dagens Nyheter.
По словам ученого, нисходящие ветра и раньше уносили жизни людей в горах.
Он отметил, что советские власти не провели должного расследования, а просто закрыли дело. В связи с этим гибель группы Дятлова обросла большим количеством загадочных версий.
Комментарии54 
Теги:
Общество , Видео , InoSMI.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США раскрыли подробности о лидере ИГ
В США раскрыли подробности о лидере ИГ
Трамп назвал Зеленского новым президентом России
Трамп назвал Зеленского новым президентом России
Россияне незаконно проникли на Чернобыльскую АЭС
Россияне незаконно проникли на Чернобыльскую АЭС1
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России8
Человечеству придумали новый грех
Человечеству придумали новый грех6
Видео
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
01:54
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
В мире
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
00:57
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
В мире
«Путин унаследовал хаос»
01:28
«Путин унаследовал хаос»
Политика
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
02:57
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Шоу-бизнес
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
01:48
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
Украина В мире
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
01:17
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
В мире
Еще пять стран решили разместить базы РФ
00:44
Еще пять стран решили разместить базы РФ
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение