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Путин наградил бортпроводницу, спасшую 43 пассажира при аварийной посадке Ан-24 в июне 

ТАСС 50 минут назад
Путин наградил бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Нестерова бортпроводницы Ан-24 Елены Лапуцкой, которая спасла 43 пассажира самолета, совершившего в июне аварийную посадку в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск.
Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью Нестерова Лапуцкую Елену Викторовну — бортпроводника акционерного общества "Авиакомпания "Ангара", Иркутская область", — говорится в тексте указа.
Также медалью Нестерова награжден второй пилот экипажа аварийно севшего Ан-24 Сергей Сазонов.
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Теги:
Общество , Катастрофы , Владимир Путин , Сергей Сазонов , Нижнеангарск
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