Путин наградил бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Нестерова бортпроводницы Ан-24 Елены Лапуцкой, которая спасла 43 пассажира самолета, совершившего в июне аварийную посадку в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск.
Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью Нестерова Лапуцкую Елену Викторовну — бортпроводника акционерного общества "Авиакомпания "Ангара", Иркутская область", — говорится в тексте указа.
Также медалью Нестерова награжден второй пилот экипажа аварийно севшего Ан-24 Сергей Сазонов.