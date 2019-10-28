«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе 

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман усомнился в том, что ликвидация лидера запрещенного в России «Исламского государства» Абу Бакра Аль-Багдади действительно имела место.
По мнению Вассермана, убийство Аль-Багдади случилось в слишком выгодный для президента США Дональда Трампа момент.
«Описанная сперва в американской прессе, а потом дополненная самим Трампом операция настолько нелепа, неуклюжа, что вполне можно «поверить» в ее реальность. Но с другой стороны случилось это в настолько нужный для Трампа момент, что поверить трудно, ведь ясно, что Трампу нужен успех любой ценой и способом», — считает публицист, его слова приводит "Политика сегодня".
По его словам, Трампу необходимо набрать «политических очков» перед очередными президентскими выборами, а также «компенсировать трусость американских военных», которые покинули север Сирии, когда там началась турецкая операция против курдов — бывших союзников Вашингтона.
«Если хотя бы один военный снаряд, выпущенный турками по курдам, случайно попал по американскому солдату, это бы означало крах НАТО. Это были не военные, а политические соображения. И вполне здравые», — заметил Вассерман.
По мнению публициста, Трампу срочно понадобилось продемонстрировать успех американских военных, поскольку вывод войск из Сирии его противники представили «как очередной провал».
Как ранее сообщал «Рамблер», 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации «террориста №1» в мире Абу Бакра Аль-Багдади. По его словам, «опасная и смелая» операция прошла на севере Сирии, вместе с главарем ИГ было уничтожено большое количество его подручных.