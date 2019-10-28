«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе

«Описанная сперва в американской прессе, а потом дополненная самим Трампом операция настолько нелепа, неуклюжа, что вполне можно «поверить» в ее реальность. Но с другой стороны случилось это в настолько нужный для Трампа момент, что поверить трудно, ведь ясно, что Трампу нужен успех любой ценой и способом», — считает публицист, его слова приводит "Политика сегодня".

По его словам, Трампу необходимо набрать «политических очков» перед очередными президентскими выборами, а также «компенсировать трусость американских военных», которые покинули север Сирии, когда там началась турецкая операция против курдов — бывших союзников Вашингтона.

«Если хотя бы один военный снаряд, выпущенный турками по курдам, случайно попал по американскому солдату, это бы означало крах НАТО. Это были не военные, а политические соображения. И вполне здравые», — заметил Вассерман.

По мнению публициста, Трампу срочно понадобилось продемонстрировать успех американских военных, поскольку вывод войск из Сирии его противники представили «как очередной провал».